Brésil : sept morts après une tempête et des vents violents à Sao Paulo

>> Le super typhon Yagi menace le Sud de la Chine

>> Tempête Boris : le bilan monte à 22 morts en Europe centrale et orientale

>> Le bilan de la tempête Boris s'alourdit à 23 morts en Europe

>> Ouragan Hélène : inondations massives et au moins 44 morts aux États-Unis

Trois personnes ont été tuées par l'effondrement d'un mur à Bauru, tandis que les autres sont décédées suite à la chute d'arbres à Diadema, Cotia et dans la ville de Sao Paulo, selon l'agence. Les vents ont atteint une vitesse allant jusqu'à 67 mph (107,5 km/h) à Sao Paulo, les plus élevées enregistrées depuis 1995, provoquant des pannes de courant généralisées qui ont affecté environ 10 millions de personnes pendant plus de 15 heures. La compagnie d'électricité Enel n'a pas fourni d'agenda quant à la restauration du réseau, s'attirant les critiques du maire de la ville et une demande du régulateur national de l'énergie pour une mise à jour du plan de service. La tempête a également perturbé l'approvisionnement en eau à Sao Paulo et dans les villes avoisinantes, notamment Sao Bernardo do Campo, Cotia, Sao Caetano do Sul, Santo André et Diadema.

Xinhua/VNA/CVN