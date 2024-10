Nigeria : six morts et cinq blessés dans un accident de la route

Au moins six personnes ont été tuées et cinq autres blessées lundi 14 octobre dans un accident de la route impliquant plusieurs véhicules dans l'État d'Oyo, dans le Sud-Ouest du Nigeria, a déclaré la police routière.

Mayowa Odewo, porte-parole du Corps fédéral de sécurité routière à Oyo, a indiqué à la presse dans la ville principale d'Ibadan que deux camions, deux tricycles et un minibus étaient entrés dans de multiples collisions dans la zone d'Amuloko de l'État, provoquant des embouteillages. Selon M. Odewo, l'un des camions semble avoir perdu le contrôle et a percuté les autres véhicules. Les cinq blessés ont été transportés d'urgence à un hôpital voisin par des témoins et des passants, tandis que les dépouilles des personnes décédées ont été déposées à la morgue. Des accidents de la route mortels sont fréquemment signalés au Nigeria, souvent causés par la surcharge, le mauvais état des routes et la conduite imprudente.

Xinhua/VNA/CVN