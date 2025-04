La Malaisie ouvre une enquête sur l'explosion d'un gazoduc

Le 2 avril, les autorités malaisiennes ont ouvert une enquête sur les mesures de sécurité prises sur le site de l'explosion du gazoduc impliquant la compagnie pétrolière et gazière nationale Petronas, survenue la veille dans l'État de Selangor.

>> Le commerce extérieur de la Malaisie a progressé de 5,9% en février

>> Malaisie : incendie massif près de la capitale en raison d'une fuite sur un gazoduc

Photo : CTV/CVN

Le ministre malaisien du Logement et des Collectivités locales, Nga Kor Ming, a déclaré que la priorité était de garantir que les familles touchées reçoivent l'aide nécessaire pour réparer ou reconstruire leurs logements.

La sécurité de chaque habitation de la zone réglementée sera examinée, y compris celle de trois quartiers résidentiels dans un rayon de 290 mètres le long de la route Putra Harmoni, dans le quartier de Putra Heights, avant que les résidents ne soient autorisés à rentrer chez eux.

Lors de sa visite sur place le 1er avril, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a annoncé une aide financière immédiate de 5.000 MYR (1.250 dollars) pour chaque propriétaire dont le bien a été entièrement détruit et de 2.500 MYR pour ceux dont le bien a été partiellement endommagé.

L'incident a détruit 78 maisons et 10 commerces, endommageant également 237 autres maisons et de nombreux véhicules. On estime à 364 le nombre de personnes touchées, dont 63 blessées.

VNA/CVN