Surmonter les conséquences de l'explosion d'une chaudière à Dông Nai

Photo : VNA/CVN

Immédiatement après avoir reçu l'information sur l'accident, le Premier ministre a adressé ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de la victime. Dans le même temps, il a demandé aux autorités de la province de Dông Nai de se rendre directement sur place pour diriger le règlement des conséquences et rendre visite aux familles des victimes de l'accident.

Le Premier ministre a demandé au président du Comité populaire de Dông Nai d’organiser d'urgence des visites, a rapidement soutenu et encouragé les familles des victimes.

Le ministère de la Police a ordonné à la police provinciale de Dông Nai de se coordonner avec les autorités pour enquêter de toute urgence et clarifier la cause de l'accident, et traiter strictement les violations conformément aux dispositions de la loi (le cas échéant).

Le ministère de l'Industrie et du Commerce coordonne avec le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, les comités populaires des provinces et des villes au niveau central et les unités compétentes pour demander aux entreprises d'examiner attentivement les réglementations, les normes et les processus de production industrielle, le fonctionnement des chaudières, de surmonter rapidement les lacunes et les limites, garantissant une sécurité absolue aux travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Les présidents des comités populaires des villes et des provinces ont pour mission de renforcer l'inspection et l'examen, de détecter rapidement et de traiter strictement les violations des règles de sécurité du travail dans les activités de production industrielle dans leurs localités et d'empêcher absolument que de tels cas se produisent.

Le ministre de l'Information et de la Communication et les agences de presse et de médias renforceront davantage la propagande et les orientations sur les réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail dans tous les domaines.

Six personnes, dont un ressortissant chinois, ont été confirmées mortes dans l'explosion d'une chaudière dans une usine de bois de la province méridionale de Dong Nai le 1er mai, a annoncé la police locale. L'accident a également blessé cinq autres personnes.

Le Comité populaire provincial a présenté ses condoléances et un soutien financier aux familles des victimes (20 millions de dôngs ou 789 USD pour chaque décès et 10 millions de dôngs pour chaque blessé).

Les faits se sont produits vers 08h30. Les blessés sont soignés dans des hôpitaux de la province. Des investigations complémentaires sont en cours.

VNA/CVN