Les grands aéroports accueillent plus de 200.000 passagers à la fin des vacances

L'aéroport international de Nôi Bài à Hanoï et l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville ont accueilli plus de 200.000 passagers le 1er mai alors que les gens retournaient dans les villes après les vacances du 30 avril et du 1er mai.