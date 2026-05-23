Wall Street en progression, optimiste quant à la conclusion d'un accord sur le Moyen-Orient

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi 22 mai, continuant d'afficher son espoir de voir les négociations entre les États-Unis et l'Iran progresser, les valeurs techologiques apportant également un soutien aux indices.

>> Wall Street termine en baisse, minée par l'envolée du coût de la dette américaine

>> Wall Street clôture en nette hausse, l'optimisme fait son retour

>> Wall Street termine en hausse, record du Dow Jones

>> Le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, a prêté serment pour un mandat de quatre ans

Pour la deuxième séance d'affilée, le Dow Jones (+0,58% à 50.579,70 points) a terminé sur un record. Le Nasdaq a pris 0,19% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,37%.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le marché boursier semble s'appuyer sur l'idée que, même si la situation autour de l'Iran semble précaire, les deux parties sont en pourparlers et finiront par conclure un accord de paix", commente Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Selon des sources sécuritaires, le chef de l'armée pakistanaise, pays médiateur des discussions, est en route pour Téhéran.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit espérer que cette visite d'Asim Munir ferait "avancer les choses".

"Les acteurs du marché craignent davantage de se retrouver hors du marché si cela (un accord, ndlr) se produit pendant le week-end que d'y rester si, par exemple, un événement comme une intervention militaire survient", assure Patrick O'Hare.

La pause hebdomadaire sera d'ailleurs plus longue que de coutume, le marché observant lundi 25 mai un jour férié en l'honneur des soldats américains morts en mission.

Donald Trump a confirmé vendredi 22 mai qu'il n'assisterait pas au mariage de son fils aîné Don Jr samedi 23 mai, assurant qu'il était "important" pour lui de rester à la Maison Blanche pour "des raisons ayant trait aux affaires de l'État", tout en restant évasif.

Depuis l'entrée en vigueur d'une fragile trêve le 8 avril après plus d'un mois de conflit, une seule séance de négociations, infructueuse, s'est tenue le 11 avril à Islamabad.

Mais Wall Street a volé de records en records.

"C'est un marché qui ne cesse de montrer qu'il est résilient et qu'il n'est pas prêt de céder aux pressions à la vente", estime M. O'Hare.

Du côté des obligations, le rendement à dix ans des emprunts de l'État américain s'est légèrement détendu, évoluant à 4,56% vers 20h25 GMT contre 4,57% à la clôture la veille.

La place américaine a aussi profité d'un bond des fabricants d'ordinateurs et pièces informatiques, les investisseurs estimant que la forte demande pour l'intelligence artificielle (IA) leur apportera de nouveaux débouchés.

Dell s'est envolé de plus de 17%, et a vu le prix de son action plus que doubler depuis le début de l'année. HP a pris plus de 15% vendredi 22 mai.

En revanche, aucune surprise n'est venue de Kevin Warsh, qui a prêté serment pour prendre la tête de la Banque centrale américaine (Fed), devant Donald Trump.

Il a notamment appelé les gouverneurs de la Fed à poursuivre leurs objectifs "avec sagesse, clarté, indépendance et détermination".

Et Donald Trump a assuré qu'il souhaitait que Kevin Warsh soit "complètement indépendant" et défende "l'intégrité de la Fed".

Au tableau des valeurs, le géant des cosmétiques Estée Lauder (+11,93% à 88,32 dollars) s'est envolé après que le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig a indiqué que les discussions en vue d'une possible fusion avaient "pris fin", sans avoir "abouti à un accord".

L'éditeur de jeux vidéo Take-Two Interactive (-4,42% à 227,55 dollars) a reculé, ses prévisions annuelles n'ayant pas convaincu les marchés. L'entreprise a toutefois confirmé que Grand Theft Auto VI, titre très attendu de sa saga phare, sortira en novembre.

La chaîne de cinémas à écrans géants IMAX (+15,47% à 39,12 dollars) a connu une très bonne journée, poussée par des informations de presse selon lesquelles le groupe aurait mené des discussions préliminaires avec des candidats pour un potentiel rachat.

AFP/VNA/CVN