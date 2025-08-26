Trump limoge la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook

Le président des États-Unis, Donald Trump, a limogé lundi 25 août la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook, accusée d'avoir commis une fraude hypothécaire.

"En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'article II de la Constitution des États-Unis et la loi sur la Réserve fédérale de 1913, telle que modifiée, vous êtes par la présente démise de vos fonctions au sein du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, avec effet immédiat", a écrit M. Trump dans une lettre adressée à Mme Cook, publiée lundi 25 août sur son réseau social Truth Social.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"La Réserve fédérale a une responsabilité énorme dans la fixation des taux d'intérêt et la réglementation des banques de réserve et des banques membres", a poursuivi M. Trump dans sa missive. "Le peuple américain doit pouvoir avoir pleinement confiance dans l'honnêteté des membres chargés de définir la politique et de superviser la Réserve fédérale. Compte tenu de votre comportement trompeur et potentiellement criminel dans une affaire financière, il ne peut avoir cette confiance en votre intégrité, et moi non plus".

Le directeur de l'Agence fédérale de financement du logement, Bill Pulte, a publiquement accusé mercredi Mme Cook de fraude hypothécaire et a transmis un dossier pénal au ministère de la Justice.

Le même jour, M. Trump a réclamé la démission de Mme Cook en réponse aux accusations de M. Pulte, à la suite de quoi Mme Cook a publié un communiqué soulignant qu'elle n'avait "aucune intention de se laisser intimider pour démissionner de son poste à cause de quelques questions soulevées dans un tweet".

Le Congrès des États-Unis a limité le pouvoir du président de révoquer unilatéralement un gouverneur de la Fed dans le Federal Reserve Act de 1913, qui stipule que le président ne peut le faire que "pour un motif valable". Mais la loi ne précise pas ce qui constitue un "motif valable".

Par conséquent, cette révocation pourrait déclencher une confrontation juridique, qui débouchera probablement sur un procès pouvant aboutir devant la Cour suprême, ont rapporté les médias locaux.

Cette décision exacerbe également les inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale sous l'administration Trump.

Mme Cook avait été nommée par l'ancien président Joe Biden en 2022. Si elle est démise de ses fonctions, M. Trump pourra nommer son remplaçant et remodeler le conseil d'administration de la Fed pour les prochaines années, selon les médias.

Xinhua/VNA/CVN