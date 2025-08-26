Wall Street fléchit, le regard tourné vers Nvidia

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge lundi 25 août, au premier jour d'une semaine marquée par la publication de plusieurs indicateurs économiques et des résultats financiers du mastodonte Nvidia.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a reculé de 0,77%, l'indice Nasdaq de 0,22% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,43%.

Après une nette progression vendredi 22 août, "il n'est pas surprenant que le marché cède aujourd'hui une partie de ses gains, les investisseurs à court terme prenant leurs bénéfices", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

La semaine dernière, une partie des acteurs du marché anticipaient que "la Réserve fédérale (Fed) adopterait une position plus restrictive, mais celle-ci s'est finalement montrée plutôt accommodante", ajoute l'analyste.

Le président de la banque centrale américaine a jugé vendredi qu'une dégradation "rapide" du marché du travail aux États-Unis n'est pas à exclure et pourrait "justifier" une détente de la politique monétaire, et donc des taux d'intérêt.

La prochaine réunion de politique monétaire de l'institution est prévue le 17 septembre et devrait, selon la majorité des analystes, déboucher sur des taux inférieurs d'un quart de point de pourcentage, d'après l'outil de veille de CME, FedWatch.

"Il y a encore beaucoup de données économiques qui pourraient quelque peu tempérer l'enthousiasme actuel des investisseurs", nuance M. Stovall, à commencer par la publication jeudi 28 août d'une nouvelle estimation de la croissance américaine au deuxième trimestre.

Les analystes s'attendent à des chiffres meilleurs qu'au premier trimestre, ce qui "pourrait être encourageant" en signifiant "que l'économie reste assez résistante et que nous ne nous dirigeons pas vers une récession", anticipe Sam Stovall.

Mais "cela impliquerait également que la Fed n'a pas besoin d'être aussi agressive dans sa baisse des taux d'intérêt", ajoute l'analyste.

Vendredi est attendu l'indice PCE, qui mesure l'inflation américaine, pour le mois de juillet.

En attendant, tous les regards se tourneront vers Nvidia (+1,03%), de loin la première capitalisation mondiale, dont les résultats du 2e trimestre sont attendus mercredi après la clôture.

Le géant des puces électroniques "a alimenté la hausse du marché boursier depuis fin 2023 et les investisseurs attendent patiemment les perspectives de l'entreprise pour évaluer jusqu'où la reprise peut aller", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Selon le consensus de FactSet, les analystes tablent sur un bond de plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre.

Sur le marché obligataire, les taux obligataires américains se tendaient à nouveau, après une forte baisse en fin de semaine dernière après les déclarations de M. Powell.

Le rendement de l'emprunt à dix ans s'établissait à 4,28% contre 4,25% à la clôture vendredi 22 août.

Ailleurs à la cote, le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a fortement dérapé (-11,48% à 31,10 dollars) après avoir annoncé être en passe de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire entre autres des marques L'Or et Jacques Vabre.

Apple n'a été que peu chahuté (-0,26% à 227,16 dollars) par l'annonce d'une plainte du réseau social X et de la start-up xAI, entreprises d'Elon Musk, accusant le fabricant de l'iPhone d'avoir formé une alliance illégale avec OpenAI (ChatGPT) pour entraver la concurrence sur le marché de l'intelligence artificielle (IA) générative sur les smartphones.

AFP/VNA/CVN