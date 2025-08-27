UPU : 25 pays suspendent leurs services postaux à destination des États-Unis

L'Union postale universelle (UPU) a annoncé mardi que 25 pays membres ont suspendu leurs services postaux à destination des États-Unis, invoquant des incertitudes liées aux modifications prévues par l'administration américaine concernant ses règles de dédouanement des importations d'une valeur inférieure à 800 dollars.

Photo : AFP/VNA/CVN

En tant qu'agence spécialisée des Nations unies pour le secteur postal, l'UPU, qui compte 192 pays membres, a indiqué dans un communiqué qu'elle travaillait avec les autorités américaines compétentes afin de garantir que des informations sur les exigences opérationnelles des mesures mises en place soient efficacement communiquées à ses membres.

Par ailleurs, Masahiko Metoki, directeur général de l'UPU, a fait part à Marco Rubio, secrétaire d'État américain, dans une lettre adressée lundi 25 août à ce dernier, des préoccupations des pays membres concernant les perturbations opérationnelles.

Selon un décret signé par le président américain Donald Trump, la règle d'exemption "de minimis", en vigueur depuis longtemps, qui permettait aux marchandises d'une valeur inférieure à 800 dollars d'entrer en franchise de droits, prendra fin le 29 août.

L'UPU a assuré qu'elle prenait toutes les mesures possibles pour préparer ses pays membres aux impacts éventuels des nouvelles exigences.

Xinhua/VNA/CVN