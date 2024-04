La position de la jeunesse vietnamienne sur la scène internationale doit être renforcée

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), a tenu le 16 avril une séance de travail à New York avec Nguyen Ngoc Luong, secrétaire permanent du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, qui dirige une délégation de jeunes vietnamiens au Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), qui se tient du 16 au 18 avril au siège de l'ONU à New York.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a exprimé sa conviction que la participation de la délégation vietnamienne au forum ECOSOC contribuera à renforcer la position et le rôle de la jeunesse vietnamienne sur la scène internationale, démontrant ainsi sa contribution active aux efforts conjoints pour résoudre les problèmes mondiaux tels que le développement durable et le changement climatique.

Dang Hoang Giang a informé la délégation des activités de l'Association des étudiants vietnamiens à New York et a demandé au Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (HCMCYU) de renforcer les liens avec l'association, encourageant ainsi la jeunesse vietnamienne aux États-Unis en général et à New York en particulier, à contribuer activement au développement socio-économique du pays.

Nguyen Ngoc Luong a affirmé qu'en participant au forum, la délégation visait à faire entendre la voix de la jeunesse vietnamienne dans le processus de mise en œuvre des grands programmes de l'ONU et en même temps à informer les amis internationaux sur les politiques et les réalisations du Vietnam dans les domaines concernés, en particulier le développement de la jeunesse. Il a déclaré que le Comité central du HCMCYU accorde toujours une attention particulière à la jeunesse et aux étudiants vietnamiens à l'étranger, la considérant comme une ressource importante pour le développement et l'intégration internationale du pays.

Organisé pour la première fois en 2012, le Forum des jeunes de l'ECOSOC sert de plate-forme aux représentants de la jeunesse du monde entier pour échanger des idées sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, soulever des préoccupations concernant les problèmes existants et proposer des solutions et des recommandations. Ces avis sont ensuite compilés et communiqués au Forum politique de haut niveau sur le développement durable, où les dirigeants des nations se réunissent et discutent des questions liées à la mise en œuvre de l'Agenda 2030.

