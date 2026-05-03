La grâce intemporelle des pagodes et tours Cham à Khanh Hoà

Les pagodes bouddhistes et les tours Cham dessinent, au sud de Khanh Hoà, un panorama empreint de spiritualité. Au fil des années, cet ensemble patrimonial est devenu l’un des visages les plus séduisants du tourisme culturel et spirituel de la région, offrant aux visiteurs bien plus qu’une simple découverte architecturale : une véritable immersion dans l’âme du littoral de la région Centre.

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Parmi les sites les plus remarquables, la tour Pôklông Garai et l’ancienne pagode de Trùng Son à Ninh Hai captivent par l’élégance de leurs lignes, la profondeur de leur histoire et la sérénité qui s’en dégage.

Reflets de la civilisation Cham et des traditions bouddhiques, ces monuments constituent une halte mémorable sur les routes de la partie sud du Centre. Ils invitent à ralentir, à contempler, à écouter le murmure des siècles dans un décor où la beauté du patrimoine se mêle à la quiétude des paysages côtiers.

Texte et photos : Dang Tuân - Phuong Nga/VNA/CVN