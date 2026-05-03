La grâce intemporelle des pagodes et tours Cham à Khanh Hoà

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|Ancienne pagode de Trùng Son, perchée sur les hauteurs de Ninh Hai, dans la province de Khanh Hoà.
Parmi les sites les plus remarquables, la tour Pôklông Garai et l’ancienne pagode de Trùng Son à Ninh Hai captivent par l’élégance de leurs lignes, la profondeur de leur histoire et la sérénité qui s’en dégage.
|Le raffinement séculaire d’une tour Cham.
|Un bel endroit à photographier.
|Le calme de la pagode attire aussi bien des visiteurs que des pèlerins.
|Pôklông Garai, étape prisée sur l’axe touristique Nha Trang - Phan Rang.
Reflets de la civilisation Cham et des traditions bouddhiques, ces monuments constituent une halte mémorable sur les routes de la partie sud du Centre. Ils invitent à ralentir, à contempler, à écouter le murmure des siècles dans un décor où la beauté du patrimoine se mêle à la quiétude des paysages côtiers.
Texte et photos : Dang Tuân - Phuong Nga/VNA/CVN