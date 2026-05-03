Saison enchantée des papillons et des lucioles au Parc national de Cuc Phuong

Dès les premiers jours de l’été, le Parc national de Cuc Phuong dévoile son plus beau visage. La présence simultanée de papillons et de lucioles compose alors un décor naturel étincelant.

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Photos : CTV/CVN

Plus qu’une simple destination touristique, la saison des papillons est considérée comme un cadeau exceptionnel de la nature offerte par Cuc Phuong. Situé à cheval sur les provinces de Ninh Binh, Phu Tho (Nord) et Thanh Hoa (Centre), le Parc national de Cuc Phuong couvre une superficie de plus de 22.400 ha et constitue l’une des réserves naturelles les plus anciennes et les plus célèbres du Vietnam. Avec son écosystème de forêt tropicale humide toujours verdoyant, le site concentre de nombreuses valeurs remarquables en termes de paysages, de biodiversité ainsi que de patrimoine culturel et historique, faisant depuis longtemps de ce lieu une destination phare de l’écotourisme.

Spectacle féerique

Le point culminant de cette période est sans conteste la saison des papillons, véritable “spécialité” naturelle de Cuc Phuong. La forêt recense actuellement environ 400 espèces de papillons aux couleurs variées - blanc, jaune, orange, bleu… - formant un tableau vivant d’une rare beauté. Habituellement, cette saison s’étend de fin avril à juin, mais cette année, en raison de conditions météorologiques favorables, les papillons sont apparus avec deux à trois semaines d’avance.

Au mois de mai, lorsque le climat devient plus doux et ensoleillé, la forêt ancienne du Parc national de Cuc Phuong atteint l’apogée de beauté. Dès la mi-mars, des nuées de papillons multicolores commencent à apparaître, recouvrant les sentiers forestiers et voletant délicatement dans l’air, annonçant une saison d’observation des papillons arrivée plus tôt que d’habitude. Ce spectacle donne aux visiteurs l’impression d’entrer dans une peinture vivante, où chaque papillon, aussi fragile soit-il, contribue à la magie de la forêt.

Lors des journées ensoleillées, notamment après les pluies printanières, les papillons deviennent encore plus nombreux le long des sentiers, près des ruisseaux ou sur les sols humides. Des centaines, voire des milliers de papillons aux teintes jaunes, blanches, bleues ou orangées se rassemblent en groupes, tantôt couvrant le sol, tantôt s’envolant ensemble comme des nuages colorés en mouvement. Les rayons du soleil matinal filtrent à travers la canopée, illuminant le tapis de feuilles et les ailes délicates des papillons, créant une atmosphère à la fois poétique et féerique.

Le moment idéal pour observer les papillons se situe entre 08h00 et 10h00 du matin, lorsque la lumière est douce, l’air pur et que les papillons sont les plus actifs. C’est également l’occasion parfaite pour les visiteurs de capturer de magnifiques instants et de réaliser des photos empreintes de poésie au cœur d’une nature préservée.

Magie nocturne

Non seulement destinée aux amateurs de photographie, la saison des papillons à Cuc Phuong séduit également les familles, les groupes de jeunes et les voyageurs en quête de nature. Sur les sentiers de trekking à travers la forêt, les visiteurs peuvent se promener tout en écoutant le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles, et apercevoir soudainement des nuées de papillons couvrant les chemins. Sous un beau soleil, les papillons affluent et volètent avec légèreté, comme sortis d’un conte de fées.

Photo : VNA/CVN

Au-delà des expériences diurnes, le parc offre à cette période un autre “cadeau” exceptionnel de la nature : la saison des lucioles. À la tombée de la nuit, la forêt se pare d’un voile mystérieux. De minuscules points lumineux apparaissent peu à peu, scintillant dans les feuillages, le long des sentiers et des ruisseaux. Les lucioles, en essaims, dessinent des traînées lumineuses féeriques, semblables à une voie lactée au cœur de la jungle.

L’observation des lucioles en forêt est une expérience très prisée des touristes à cette période. À la lueur d’une lampe torche, ils avancent doucement sur les sentiers, écoutant les sons des insectes et admirant ces lumières flottantes autour d’eux. Sans bruit ni agitation, seulement la lumière naturelle des lucioles et le calme profond de la forêt, l’expérience devient inoubliable. Beaucoup la décrivent ainsi : si la journée est une “fête des couleurs des papillons”, la nuit est une “symphonie lumineuse des lucioles”.

Au-delà de leur beauté, les saisons des papillons et des lucioles témoignent de la richesse écologique de la forêt primaire. Leur présence abondante indique que l’environnement naturel de Cuc Phuong est bien préservé, avec un écosystème diversifié et équilibré. C’est aussi ce qui attire les amoureux de la nature, les adeptes de l’écotourisme et ceux en quête d’expériences authentiques et proches de l’environnement.

En ce mois de mai, les papillons multicolores envahissent les sentiers forestiers, tandis que les lucioles illuminent la nuit. L’ensemble compose un tableau naturel fascinant, où chaque pas est une découverte. Avec une telle beauté, Cuc Phuong devient une destination idéale pour ceux qui souhaitent s’éloigner de l’agitation urbaine, se reconnecter à la nature et profiter de moments magiques propres à cette saison unique.

Nguyên Thành/CVN