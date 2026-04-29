Un touriste en larmes de quitter le Vietnam : "Les Vietnamiens sont extraordinairement gentils"

Arrivé au Vietnam par hasard, un touriste allemand s'enthousiasme pour ses paysages et ses habitants. Selon lui, les Vietnamiens font preuve d'une gentillesse étonnante.

>> Une touriste danoise raconte son expérience “inoubliable” à Tuyên Quang après les inondations

>> Dans les rues de Hanoï : 24 heures d’aventure avec seulement 24 livres sterling

>> Découverte du pont d’Or : l’expérience d’une touriste étrangère

Photo : NVCC/CVN

Un voyage par hasard

Monsieur Pierre, 40 ans, originaire de Karlsruhe, Allemagne, vient de quitter le Vietnam après avoir visité Dà Nang, Hanoï, Nha Trang (province de Khanh Hoa) et Dà Lat (province de Lâm Dông). À son arrivée à l'aéroport, le touriste allemand n'a pas pu retenir ses larmes, submergé par des émotions indescriptibles.

"Je n'ai jamais ressenti de telles émotions lors de mes précédents voyages. Les paysages magnifiques et les souvenirs inoubliables de mon séjour au Vietnam ont marqué mon esprit. Je n’ai pas le cœur de partir", a partagé Pierre.

Il y a trois ans, Pierre a quitté son emploi stable pour entamer un voyage à travers plusieurs pays, tout en travaillant à distance. Il est arrivé au Vietnam pour la première fois en 2025, après l’Australie et les Philippines. Il reconnait avoir choisi le Vietnam un peu au "hasard", sans raison particulière. Pourtant, tout a changé lorsqu’il a découvert Dà Nang.

Photo : NVCC/CVN

"J’ai été vraiment ému devant l’hospitalité et la gentillesse des habitants locaux. En quelques jours, j’ai oublié que j’étais un touriste dans un pays étranger", a souligné Pierre.

Il a passé 5 semaines à Dà Nang, puis s’est rendu à Hanoï avant de partir à Tuyên Quang (régions relevant autrefois de la province de Hà Giang). En contemplant les paysages, "j’ai enfin compris pourquoi Hà Giang était si célèbre dans la communauté des voyageurs".

Fasciné par le pays en forme de S, Pierre a décidé d’y retourner début 2026 pour plus de rencontres et d’expériences.

"Les Vietnamiens sont surprenants"

Photo : NVCC/CVN

À Dà Nang, Pierre loge tout près de la plage. L’après-midi, il se promène le long du sable tout en admirant les habitants et les touristes nager et jouer au volleyball.

"Un groupe de locaux et d’étrangers vivant à Dà Nang m’a invité à participer. Ils m'ont salué comme si j'étais l'un des leurs. Je n'ai pas eu la sensation d'être un touriste, mais plutôt un local, a-t-il confié. Les jours suivant nous avons continuer à jouer ensemble. Ici, les locaux saluent n’importe qui avec sincérité".

L’Allemand a rencontré Krazen - un Bulgarie qui vit au Vietnam depuis deux ans. Krazen l’a invité au camping, lui a fait découvrir des destinations sauvages, présenté des tatoueurs talentueux ou fait déguster des spécialisés locale.

Pierre s'intéresse particulièrement au bar "Dernier espoir", tenu par un propriétaire sud-coréen, où locaux et étrangers se retrouvent côte à côte pour écouter de la musique.

"Krazen et le propriétaire de ce bar sont parmi les étrangers qui éprouvent un véritable amour pour le Vietnam. Cela explique pourquoi tant d'étrangers, pas seulement moi, trouvent des sensations uniques ici", a partagé Pierre.

Après quatre semaines au Vietnam, Pierre est parti au Sri Lanka. Deux semaines après, il est retourné au Vietnam pour contempler l’aube à Dà Lat.

"L’aube à Dà Lat est le paysage le plus magnifique que je n’aie jamais observé. À ce moment-là, j’ai compris que la vie est longue, mais que le bonheur peut résider dans les choses simples, comme se lever tôt pour admirer l’aube."

Pierre a prévu de vivre au Vietnam pour quelques mois, voire plus longtemps. "Les Vietnamiens sont simples, souriants et toujours prêts à partager. Ici, je peux être moi-même", a-t-il déclaré.

Vân Anh/CVN