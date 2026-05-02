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VNA/CVN
Le quotidien américain New York Times a classé, en janvier 2026, le Vietnam parmi les 52 destinations incontournables de l'année.
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