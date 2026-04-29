Le Vietnam renforce sa stratégie de promotion de son image à l’international

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié la décision 942 du 24 avril 2026, portant plan de mise en œuvre de la Stratégie de communication et de promotion de l’image du Vietnam à l’étranger pour la période 2026-2030, avec une vision jusqu’en 2045.

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Photo : Hai Au/VNA/CVN

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la décision 173 du Premier ministre, approuvant la Stratégie de communication et de promotion de l’image du Vietnam à l’étranger. Le plan vise à organiser de manière efficace les missions assignées, tout en assurant une cohérence et une coordination entre les ministères, les localités, les organisations sociopolitiques, les entreprises et la société civile.

Selon le ministère, l’objectif est de mobiliser l’ensemble des ressources du système politique et de la société afin de renforcer la construction de la marque nationale et de promouvoir l’image du Vietnam à l’international. Cette stratégie est étroitement liée à la valorisation des ressources culturelles et du "soft power" national, contribuant ainsi à améliorer la position et la réputation du pays sur la scène internationale, tout en stimulant le développement des industries culturelles, conformément aux orientations du Parti et du gouvernement.

Le plan insiste sur la nécessité de renouveler profondément la pensée en matière de communication, en renforçant la sensibilisation à tous les niveaux sur le rôle stratégique de la promotion de l’image nationale. Des conférences, séminaires et formations seront organisés afin de diffuser les contenus de la stratégie auprès des administrations, des médias, des entreprises et de la diaspora vietnamienne.

Un accent particulier est mis sur la construction des messages et contenus de communication, fondés sur les valeurs fondamentales du Vietnam : une culture ancienne et riche, un peuple patriotique, amical et créatif, ainsi qu’un pays stable, dynamique et profondément intégré à la communauté internationale. Des messages adaptés seront élaborés en fonction des périodes, des marchés et des publics cibles.

Le ministère prévoit également la mise en place d’une "banque de récits du Vietnam", incluant la numérisation des contenus afin d’en améliorer l’accessibilité et la réutilisation. Un système de communication unifié, comprenant une identité visuelle nationale et des outils partagés, sera développé pour les ministères et les localités.

La stratégie prévoit par ailleurs la construction d’un écosystème numérique de communication intégrant les technologies numériques et l’intelligence artificielle, ainsi que le développement de contenus multilingues sur les plateformes internationales. Des campagnes de communication nationales seront déployées afin de promouvoir la culture, le tourisme, la gastronomie et les industries culturelles du Vietnam.

Le plan encourage également le renforcement de la coopération avec les médias internationaux, les partenaires étrangers, la diaspora vietnamienne, ainsi que des experts et influenceurs internationaux. Un système d’analyse et d’évaluation des données médiatiques sera mis en place afin de mesurer l’impact et la perception de l’image du Vietnam à l’étranger.

Au-delà d’une simple activité de communication, la promotion de l’image nationale est présentée comme un processus de diffusion des valeurs culturelles, de consolidation de l’identité vietnamienne et de renforcement de la position du pays dans le monde, contribuant ainsi à attirer les ressources de développement et à soutenir l’intégration internationale dans une nouvelle ère.

VNA/CVN