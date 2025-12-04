La fusée Vega C met en orbite un satellite sud-coréen

La fusée européenne Vega C a récemment réussi le lancement du satellite sud-coréen Kompsat-7 depuis le port spatial de Kourou, en Guyane française. Après deux reports liés à des réglages techniques au sol, le décollage a eu lieu comme prévu à 14h21 heure locale (17h21 GMT), en présence d’une importante délégation sud-coréenne venue assister à la mission.

>> L'entreprise spatiale de Bezos parvient à récupérer le propulseur de sa grande fusée, une prouesse

>> Arianespace prévoit de lancer deux satellites Galileo le 17 décembre

Photo : AFP/VNA/CVN

Quarante-cinq minutes après son envol, Vega C a placé en orbite le satellite de 1,8 tonne, développé par l’Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari). Conçu pour fournir des images terrestres en très haute résolution, Kompsat-7 est équipé d’un système optique ultra-précis et d’une technologie de transmission rapide vers les stations au sol. Son champ d’observation sera limité à la péninsule coréenne et sa durée de vie minimale est estimée à cinq ans.

Il s’agit du quatrième satellite lancé par Arianespace pour le Kari, et du neuvième lancement réalisé pour la République de Corée. "Arianespace est honoré de soutenir un programme spatial national ambitieux avec Kompsat-7, qui renforcera considérablement les capacités sud-coréennes d’observation de la Terre", a déclaré le président exécutif du groupe, David Cavaillolès.

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette mission est l’avant-dernière de Vega C sous la supervision d’Arianespace. À partir de 2026, l’industriel italien Avio, maître d’œuvre de la fusée légère, deviendra également son opérateur de lancement. "Avio a déjà récupéré les contrats et est prêt à prendre la main", a confirmé Caroline Arnoux, directrice de l’unité commerciale Vega C et Ariane 6.

Il s’agit du troisième vol de l’année pour Vega C, pilier de la souveraineté spatiale européenne aux côtés d’Ariane 6. Cette cadence régulière aide à tourner la page de l’échec de décembre 2022, lorsque la fusée avait perdu deux satellites d’Airbus, à un moment où l’Europe se retrouvait déjà privée de lanceurs Soyouz et en attente d’Ariane 6.

Ce tir est aussi le sixième lancement réalisé en 2025 depuis le Centre spatial guyanais. Une mission Ariane 6 est prévue en décembre pour mettre en orbite deux satellites Galileo (L14), destinés au système européen de navigation global, concurrent du GPS américain.

AFP/VNA/CVN