Espagne : une association de défense des consommateurs attaque Google sur la protection des données

Une association espagnole de défense des consommateurs a annoncé vendredi 19 décembre avoir engagé une action judiciaire préliminaire contre Google, qu’elle accuse de collecter illégalement des données personnelles sensibles et de violer le droit à la vie privée.

Selon l’Association des utilisateurs de la communication (AUC), le groupe californien aurait recueilli des informations sur les opinions personnelles, la religion, l’orientation sexuelle ou encore l’état de santé des utilisateurs via certaines applications et via Android. Ces accusations s’appuient sur une étude réalisée par un professeur d’université à Dublin.

Pour Bernardo Hernandez, secrétaire général de l’AUC, "la technologie et la volonté de fournir un service ont primé sur la protection de la vie privée". Il affirme que Google aurait pu garantir ses services "sans collecter une quantité excessive de données".

L’association a demandé à la justice madrilène l’autorisation de recenser les utilisateurs de Google et d’Android en Espagne, soit potentiellement jusqu’à 37 millions de personnes. Cette démarche constitue une étape préalable avant le dépôt d’un recours collectif contre Google Espagne et Google Irlande, ainsi que l’évaluation des indemnisations réclamées. Un rapport d’expertise est en cours.

Google dément fermement. Un porte-parole assure que l’idée selon laquelle Android serait un outil de surveillance de masse est "fausse" et que la demande de l’AUC devrait être rejetée, car elle représenterait elle-même "une intrusion massive". Selon lui, l’action "prétend protéger la vie privée tout en exigeant les données personnelles de millions de personnes sans leur consentement, dans le seul but de préparer un recours spéculatif".

Cette affaire intervient quelques semaines après une décision importante : en novembre, la justice espagnole a condamné Meta (Facebook, Instagram) à plus de 540 millions d’euros pour concurrence déloyale et non-respect de la réglementation sur les données, après avoir exploité les informations des internautes entre 2018 et 2023 sans consentement.

