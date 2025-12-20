Chine : quatre morts et cinq blessés à la suite d'une attaque à Taipei

Quatre personnes sont mortes, et cinq autres ont été blessées vendredi 19 décembre lors d'une attaque au couteau ayant impliqué l'utilisation de bombes fumigènes dans la ville de Taipei de la région chinoise de Taïwan.

Photo : CNA/AFP/VNA/CVN

Selon les médias, l'assaillant figure parmi les victimes.

L'attaque s'est produite vers 17h30. Des images de vidéosurveillance montrent que le suspect, portant un masque à gaz, a lancé des bombes fumigènes dans la gare centrale de Taipei du réseau de métro. Les bombes fumigènes ont provoqué l'inhalation de fumée chez un passant.

Le suspect a attaqué une personne, morte par la suite de blessures graves, ont rapporté les médias en citant l'hôpital.

Photo : CNA/AFP/VNA/CVN

Le suspect s'est ensuite enfui et s'est dirigé vers le quartier commerçant très fréquenté autour de la station de métro Zhongshan, où il a attaqué plusieurs autres passants, faisant six blessés, dont deux sont décédés à l'hôpital.

Le suspect a été identifié comme étant un homme de 27 ans. Il est mort après avoir chuté depuis un grand magasin, alors qu'il était encerclé par la police. Ses motivations font toujours l'objet d'une enquête, selon les médias locaux.

Xinhua/VNA/CVN