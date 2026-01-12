Foire nationale du printemps 2026 : un soutien accru aux exposants

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a annoncé une série de mesures d’incitation majeures en faveur des exposants de la Foire nationale du printemps 2026. L’initiative phare prévoit l’octroi gratuit de 20 m² d’espace d’exposition intérieur par unité dans la section dédiée aux fleurs et plantes ornementales.

Photo : VNA/CVN

Prévue du 2 au 8 février 2026 au Centre d’exposition du Vietnam (VEC), situé dans la commune de Dông Anh à Hanoï, cette foire d’envergure nationale se veut un rendez-vous commercial et culturel incontournable du Têt traditionnel.

Les produits exposés comprendront des fleurs et plantes ornementales, des bonsaïs, des orchidées, des pêchers, des abricotiers, des kumquats, ainsi que des articles décoratifs du Têt tels que lanternes, sentences parallèles, estampes populaires, céramiques, verreries artistiques et objets de feng shui.

Selon le Département de la promotion du commerce, le ministère de l’Industrie et du Commerce avait précédemment publié la dépêche officielle N°146 annonçant le plan d’organisation de la Foire nationale du Printemps 2026, à l’issue d’une réunion du Comité directeur des foires nationales, présidée le 8 janvier 2026 par le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son.

Organisée à l’échelle nationale, la Foire nationale du Printemps rassemblera des ministères, des collectivités locales, des associations professionnelles et des entreprises de l’ensemble du pays. Elle se déploiera sur plus de 100.000 m² d’espaces couverts, complétés par des zones extérieures aménagées de manière cohérente et intégrée.

Tout au long de la semaine, des activités continues de commerce, de promotion commerciale, de spectacles culturels, de valorisation des produits du Têt et d’expériences immersives dans l’espace traditionnel seront organisées quotidiennement de 09h00 à 21h00. La cérémonie d’ouverture est programmée pour la soirée du 2 février, tandis que la clôture aura lieu le 8 février.

L’ensemble du complexe d’exposition Kim Quy sera mobilisé, avec dix halls, chacun d’environ 10.000 m², permettant l’installation de près de 3.000 stands standardisés. Placée sous le thème "Connexion pour la prospérité - Un printemps rayonnant", la foire vise à créer un espace mettant en valeur l’identité culturelle vietnamienne tout en soulignant le rôle moteur du commerce, de l’industrie et du tourisme durant la période de forte consommation du début d’année.

La foire est structurée en neuf sous-espaces thématiques. Au centre figure le pavillon de Hô Chi Minh-Ville, localité à l’honneur de cette édition, présentant de manière globale ses réalisations en matière de développement économique, industriel, commercial et financier, ainsi que d’innovation, de culture et de tourisme, accompagnées d’activités artistiques et de festivités caractéristiques du Têt du Sud.

Les espaces adjacents accueilleront le sous-espace "Voyager au printemps - Produits des quatre régions", où les provinces et villes (à l’exception de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville) exposeront leurs produits emblématiques, leurs opportunités de promotion commerciale et d’investissement, ainsi que leurs atouts culturels et socio-économiques. Chaque localité disposera d’un espace minimal de 200 m², porté à 250 m² pour Hai Phong, Huê, Dà Nang et Cân Tho.

Le secteur agricole, pilier de l’économie vietnamienne, sera mis en valeur dans le sous-espace "Produits agricoles vietnamiens - Diffuser les couleurs du printemps", placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement. Y seront présentés les produits OCOP, ceux bénéficiant d’indications géographiques, les modèles d’agriculture de haute technologie ainsi que les approches d’agriculture verte et circulaire.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce pilotera également deux grands espaces centraux, dont le pavillon "Printemps de prospérité", rassemblant des entreprises des secteurs de l’industrie de consommation, du commerce et des équipements destinés au Têt.

Par ailleurs, l’Exposition de la chaîne de valeur VIVC 2026, organisée dans deux halls attenants, réunira des entreprises des secteurs du textile-habillement, du cuir-chaussure, du bois, de l’artisanat et des industries de soutien.

Hanoï sera représentée dans le hall N°8 avec le sous-espace "Têt de la retrouvaille familiale", recréant l’atmosphère traditionnelle du Nouvel An lunaire à travers les produits des villages artisanaux, les arts populaires, la calligraphie, la confection de bánh chưng et la gastronomie du Têt.

Au cœur du site, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme organisera le pavillon "Quintessence de la culture vietnamienne", dédié aux douze industries culturelles, offrant un espace immersif mêlant mode, arts du spectacle, cinéma, artisanat, jeux populaires et gastronomie, tout en ouvrant des perspectives de commercialisation des produits culturels.

Deux espaces extérieurs viendront compléter l’ensemble. La zone Est accueillera la Foire florale du Printemps "Couleurs du Printemps vietnamien", tandis que la zone Sud sera consacrée à l’espace gastronomique "Saveurs du Printemps - Lien et partage", proposant diverses expériences culinaires.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a indiqué être en train de soumettre à approbation un mécanisme de soutien financier visant à réduire les coûts d’exposition pour les entreprises participantes. Chaque entreprise, coopérative ou organisme de promotion commerciale bénéficiera gratuitement d’un stand standard de 9 m² ou de 18 m² d’espace nu en intérieur, avec des niveaux de soutien plus élevés accordés à certains secteurs spécifiques.

La date limite générale d’inscription est fixée au 12 janvier 2026, tandis que le sous-espace "Couleurs du Printemps vietnamien" acceptera les inscriptions jusqu’au 15 janvier 2026.

La Foire nationale du Printemps 2026 marquera le lancement de la série d’activités commerciales, culturelles et de consommation du Têt Bính Ngọ. Grâce à son ampleur, à une structuration thématique rigoureuse et à des mécanismes de soutien clairs, l’événement devrait dynamiser les échanges commerciaux, promouvoir les produits nationaux et mettre en valeur l’identité culturelle vietnamienne dès les premiers jours de la nouvelle année.

VNA/CVN