La Fête du drapeau d’Haïti au Vietnam

La Fête du drapeau trouve ses racines dans les moments cruciaux de la révolution haïtienne le 18 mai 1803. Lors du Congrès de l'Arcahaie, les dirigeants révolutionnaires haïtiens, dont Jean-Jacques Dessalines et Alexandre Pétion, adoptèrent le drapeau national, symbole de l'esprit de liberté, d'égalité et de fraternité. Les couleurs du drapeau haïtien, bleu et rouge, symbolisent respectivement la liberté et l'union.

Chaque année, le 18 mai, les rues d'Haïti s'emplissent de fierté, de couleurs vives et de chants patriotiques pour célébrer la Fête du drapeau. Cette journée commémore un événement historique d'une importance capitale dans la lutte pour l'indépendance du pays et représente un symbole puissant de l'identité nationale haïtienne.

La Fête du drapeau est une occasion de se souvenir des sacrifices consentis par les ancêtres pour obtenir l'indépendance et de célébrer l'héritage culturel et historique unique d'Haïti. En somme, la Fête du drapeau en Haïti est bien plus qu'une simple commémoration historique ; elle est le reflet de l'âme et de l'esprit du peuple haïtien.

C'est une journée où l'on se souvient du passé tout en regardant vers l'avenir avec espoir et détermination. Dans un monde en constante évolution, la Fête du drapeau demeure un phare de fierté nationale et de solidarité, rappelant à tous que, malgré les difficultés, Haïti reste résolument debout, guidé par les idéaux de liberté, d'unité et de justice.

L'inauguration des nouveaux locaux de l'ambassade d'Haïti au D5A-16 Vuon Dào, 679 rue Lac Long Quân (arrondissement de Tây Hô, Hanoï), ajoute une nouvelle dimension à cette célébration ici au Vietnam, témoignant de la volonté du pays de jouer un rôle actif sur la scène internationale et de promouvoir la paix et la coopération entre les nations.

Texte et photos : Ambassade d'Haïti/CVN