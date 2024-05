La présidente par intérim reçoit le nouvel ambassadeur du Japon au Vietnam

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Félicitant l’ambassadeur pour le début de son mandat au Vietnam, la dirigeante vietnamienne a estimé qu’avec ses expériences diplomatiques et ses contributions aux relations Vietnam - Japon dans divers postes précédents, l’ambassadeur continuera de contribuer à la promotion des relations bilatérales dans les temps à venir.

Vo Thi Anh Xuân a affirmé que l’État, les ministères, les agences et les localités du Vietnam créeront des conditions favorables pour que l’ambassadeur puisse accomplir ses fonctions.

Soulignant que le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de premier plan et à long terme, elle a noté que dans les temps à venir, les deux parties devraient continuer à mettre en œuvre de manière pratique et efficace leur partenariat stratégique intégral, qui a été amélioré en novembre 2023, garantissant les intérêts des deux pays et apporter des contributions positives à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux pays renforceront la confiance politique grâce à des contacts et des échanges de délégations à tous les niveaux ; continueront de se coordonner et de se soutenir mutuellement lors des forums régionaux et internationaux, et à promouvoir la coopération Mékong - Japon.

Concernant la coopération économique, principal pilier des relations entre les deux pays, la présidente par intérim a demandé aux deux parties de continuer de renforcer les liens économiques et d’assurer la sécurité économique grâce à la coopération en matière d’investissement et de commerce.

Elle a espéré que le Japon continuera de soutenir le Vietnam dans son processus d’industrialisation et de modernisation, en construisant une économie indépendante et autonome et en mettant en œuvre trois avancées stratégiques, de fournir une aide publique au développement (APD) de nouvelle génération au Vietnam dans les domaines du développement des infrastructures stratégiques, de la réponse au changement climatique et des soins de santé.

En outre, les deux pays promouvront la coopération dans de nouveaux domaines tels que les semi-conducteurs, la transformation numérique et la transition verte.

Saluant les suggestions de la dirigeante vietnamienne, l’ambassadeur Ito Naoki a déclaré que le Japon soutiendra le Vietnam aux Nations unies et dans les mécanismes de coopération régionale et multilatérale dont le Vietnam et le Japon sont membres.

Le diplomate a déclaré que le gouvernement japonais soutenait le Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045 grâce à des APD ainsi qu’à l’élargissement de la coopération dans les domaines qui constituent les points forts des deux parties.

Il a exprimé son souhait que le Vietnam continue d’améliorer l’environnement de l’investissement et des affaires et de créer des conditions plus favorables aux entreprises japonaises opérant dans le pays.

VNA/CVN