Le Vietnam et le Saint-Siège conviennent de promouvoir leurs relations

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de la réunion, Lê Thi Thu Hang a informé les participants de la situation de développement socio-économique du Vietnam, de sa politique extérieure et religieuse, soulignant la politique constante du Vietnam visant à respecter et à garantir le droit du peuple à la liberté de religion et de croyance.

La responsable a affirmé que les lois vietnamiennes sur la religion ont été de plus en plus améliorées, créant des conditions favorables pour que les religions, y compris le catholicisme, fonctionnent et se développent conformément à la Constitution et aux lois.

Saluant l’Église catholique du Vietnam pour son rôle actif dans les activités caritatives, l’éducation, les soins de santé et la formation professionnelle, elle a souhaité que la communauté catholique vietnamienne continue de suivre les enseignements et les messages du Pape pour "Vivre l’Évangile au sein de la nation" et être en même temps de "bons catholiques et de bons citoyens".

Mgr Miroslaw Wachowski a pour sa part félicité le Vietnam pour ses récentes réalisations en matière de développement socio-économique et d’affaires étrangères et a exprimé sa joie face au développement de la communauté catholique du pays.

Le pape François espère que la communauté catholique du Vietnam suivra la direction selon laquelle "les bons catholiques sont de bons citoyens" et contribueront activement à la vie nationale, a-t-il souligné.

Mgr Miroslaw Wachowski a également affirmé que le Pape accorde toujours une attention particulière au Vietnam et souhaite visiter le pays prochainement.

Les deux parties ont reconnu les progrès significatifs dans les relations entre le Vietnam et le Saint-Siège depuis la précédente réunion en mars 2023. Elles sont convenues d’augmenter les échanges de délégations et de réunions de haut rang, de maintenir les mécanismes de coopération et de dialogue et de maintenir le rôle important du Groupe de travail conjoint Vietnam - Saint-Siège.

Mgr Miroslaw Wachowski a remercié le gouvernement vietnamien et les autorités à tous les niveaux d’avoir créé des conditions favorables pour les activités du représentant papal résident du Saint-Siège au Vietnam.

Dans l’après-midi, le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a reçu le sous-secrétaire pour les Relations avec les États du Saint-Siège, Mgr Miroslaw Wachowski, saluant sa visite de travail au Vietnam et les résultats de la 11e réunion annuelle du Groupe de travail conjoint Vietnam - Saint-Siège.

Il s’est réjoui des progrès remarquables des relations entre le Vietnam et le Saint-Siège et a exhorté les deux parties à continuer de promouvoir les visites et les contacts de haut niveau, à déployer efficacement les mécanismes d’échange et de dialogue, notamment le rôle du groupe de travail conjoint et du représentant papal résident.

VNA/CVN