La transformation numérique renforce la qualité des services destinés à la population

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Photos : VNA/CVN

À l’hôpital K, site de Quán Sứ, la transformation numérique est désormais intégrée dès les premières étapes du parcours de consultation et de traitement des patients.

Autrefois, en raison de l’affluence constante, les patients devaient attendre de longues heures avant d’être pris en charge. Aujourd’hui, grâce à la mise en œuvre de solutions numériques dès l’accueil, ils peuvent s’inscrire à distance, prendre rendez-vous à des horaires précis, réduire leur temps d’attente et éviter les rassemblements dans les zones de consultation et d’analyses.

De l’enregistrement à la prescription des examens complémentaires, jusqu’à la remise des résultats, les logiciels sont interconnectés entre les services de consultation, les unités de soins et les départements techniques. Les patients n’ont plus besoin de se déplacer d’un service à l’autre et bénéficient d’un parcours simplifié, tandis que les médecins peuvent accéder plus rapidement aux résultats afin de proposer les traitements adaptés.

"Auparavant, les patients venant de régions éloignées devaient arriver dès 2 ou 3 heures du matin pour attendre leur consultation, ce qui était très pénible. Désormais, grâce aux technologies numériques et aux logiciels intégrés, nous pouvons fixer des rendez-vous à heure précise. Les patients peuvent également connaître l’heure exacte de disponibilité de leurs résultats", confie Docteur Pham Hông Khoa, chef du service de consultation du site de Quan Su de l’hôpital K.

Selon Hoàng Phuong Thao, venant de la province de Lào Cai : "Maintenant, les consultations sont très rapides et pratiques. Quand j’arrive à l’hôpital, le personnel m’accueille avec beaucoup d’attention et les examens sont réalisés rapidement. Une fois les résultats disponibles, il suffit de scanner un code ; c’est très pratique pour les patients".

Nouvelles perspectives dans la réforme administrative

La transformation numérique, notamment à travers l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), ne se limite pas au secteur de la santé. Elle ouvre également de nouvelles perspectives dans la réforme administrative et l’amélioration des services destinés aux citoyens et aux entreprises.

Dans le quartier de Nông Tiên, province de Tuyên Quang au Nord, le modèle d’administration locale intelligente, fondé sur les données et assisté par l’IA, commence déjà à démontrer son efficacité.

"Après avoir utilisé ce service, j’en suis très satisfait. Désormais, lorsque nous ne comprenons pas une procédure, nous n’avons plus besoin de demander directement aux agents administratifs. Nous pouvons poser nos questions via le système, ce qui réduit considérablement les déplacements et le temps d’attente pour les citoyens", affirme Nguyên Duc Tân, résident du groupe 8, quartier de Nông Tiên.

Photo : VNA/CVN

Le système d’IA ne traite pas uniquement les démarches simples ; il répond aussi rapidement à des questions plus complexes. Ainsi, lorsque Nguyên Van Phuong, du quartier résidentiel Tràng Đà 3, Tuyên Quang, souhaitait se renseigner sur la procédure de réémission de l’acte de mariage de ses parents, il a obtenu une réponse en seulement quelques secondes. "Les habitants viennent ici, appuient simplement sur l’écran pour poser leur question, prennent une photo, puis rentrent chez eux préparer leur dossier avant de revenir le déposer. Je suis très satisfait de cette méthode et de cet investissement en faveur des citoyens ; je trouve cela formidable", révèle Nguyên Van Phuong.

Les faits montrent que la force d’une administration ne repose pas uniquement sur de grandes orientations politiques, mais aussi sur des actions très concrètes : un dossier traité dans les délais, une demande recevant une réponse claire, un citoyen accueilli avec attention.

Ainsi, la transformation numérique ne constitue pas seulement une exigence de réforme administrative ; elle devient aussi un levier essentiel pour bâtir une administration moderne, proche de la population, au service des citoyens et de l’intérêt général, contribuant à consolider la stabilité politique et sociale dès l’échelon local.

Phuong Mai/CVN