XIVe Congrès du Parti

Thanh Hoa met à profit ses expériences pour enrichir les documents

Au cours des cinq dernières années, le Comité du Parti, les autorités, les forces armées et les populations de la province de Thanh Hoa (Centre) se sont mobilisés pour mettre en œuvre la Résolution du XIV e Congrès du Parti provincial (mandat 2020-2025), en lien étroit avec la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti, obtenant ainsi de nombreux résultats importants dans l’ensemble des domaines.

Ces contenus ont été partagés par Nguyên Hông Phong, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti de Thanh Hoa, lors d’un entretien accordé à la presse à l’approche du XIVe Congrès national du Parti.

Pour le mandat 2020-2025, l’économie provinciale a enregistré une croissance élevée, avec une expansion continue de sa taille. Le taux de croissance moyen du PIBR sur la période 2021-2025 a atteint 10,24%. En 2025, l’économie provinciale est 1,9 fois plus importante qu’en 2020. Les infrastructures ont été développées de manière synchronisée et moderne, tandis que l’environnement de l’investissement et des affaires s’est nettement amélioré. Les activités liées aux sciences et technologies ainsi qu’à la transformation numérique ont été renforcées.

Dans les domaines culturel et social, des progrès significatifs ont été enregistrés, la protection sociale étant assurée. L’enseignement d’excellence et le sport de haut niveau ont régulièrement figuré parmi les meilleurs du pays. Les soins de santé et la prise en charge médicale de la population ont bénéficié d’une attention accrue. Parallèlement, la défense et la sécurité nationales ont été consolidées, l’ordre et la sécurité publics maintenus, créant un environnement favorable au développement socio-économique. La lutte contre la criminalité a également connu des avancées notables.

Développement économique associé à l’équité sociale

Conscient du caractère primordial et de l'importance stratégique de la rédaction des documents pour le développement du pays dans cette nouvelle période, le Comité provincial du Parti de Thanh Hoa a participé à l'élaboration des documents soumis au XIVe Congrès national du Parti, en y apportant un contenu pratique et de grande qualité.

La participation à l’élaboration des documents a été conduite de manière rigoureuse, méthodique et efficace. Les contributions ont été soigneusement sélectionnées, à partir d’un bilan approfondi des modèles performants et des pratiques efficaces.

Dans le même temps, la province a identifié avec franchise les difficultés, les limites et les problématiques émergentes apparues au cours du processus de développement, afin de proposer au niveau central des ajustements et des compléments aux orientations et politiques, mieux adaptés à la réalité.

Prenant part au XIVe Congrès, la délégation du Comité provincial du Parti compte 36 délégués, représentant l’esprit de solidarité, l’intelligence collective, le sens des responsabilités et la détermination des 240.000 membres du Parti ainsi que de la population de la province.

La délégation concentre ses contributions sur les Documents soumis au Congrès, en particulier les contenus relatifs au perfectionnement des cadres institutionnels du développement, au renouvellement du modèle de croissance, au développement économique associé au progrès et à l’équité sociale, à l’édification de la culture et de l’homme vietnamiens, au renforcement de la défense, de la sécurité et des affaires étrangères, ainsi qu’à la construction d’un Parti et d’un système politique intègres et solides.

