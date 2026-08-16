Singapour veut concilier construction de logements et préservation des espaces verts

Singapour intensifie actuellement la construction de logements sociaux pour répondre à une demande croissante, tout en faisant face au défi majeur de préserver ses espaces verts essentiels.

>> Singapour renforce sa stratégie de lutte contre les inondations localisées

>> Le gouvernement approuve l’accord avec Singapour sur la mise en œuvre de l’Accord de Paris

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement singapourien s’efforce de trouver un juste équilibre entre le développement urbain et son objectif de préserver l’image d’une nation durable et verdoyante.

Selon les dernières statistiques, la population de la cité-État atteint désormais environ 6,11 millions d’habitants. Cette croissance rapide exerce une pression considérable sur les réserves foncières et le rythme de construction de nouveaux logements.

Bien que les nouveaux quartiers résidentiels intègrent systématiquement des parcs, des corridors écologiques et des jardins verticaux afin de réguler la température et d’améliorer la qualité de vie des habitants, la nécessité d’étendre les surfaces constructibles demeure une priorité.

Un récent sondage d'opinion indique que la majorité des citoyens accordent une importance primordiale à la présence de la nature en milieu urbain. Le projet de défrichage des forêts secondaires de Maju et de la zone de Gillman Barracks pour la construction de logements publics a suscité des dizaines de milliers de pétitions en ligne exigeant plus de transparence dans la planification.

La majorité des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement donne la priorité à la protection des forêts et des parcs naturels existants. Elles soutiennent une construction intelligente plutôt que le sacrifice des espaces verts au profit de structures en béton.

En réponse à ces préoccupations, le ministère du Développement national a annoncé, le 14 août, qu'il conserverait une superficie d'espaces verts plus importante que prévu initialement dans les secteurs de Maju et de Gillman Barracks. Cette décision implique toutefois une réduction du nombre de futurs appartements.

"Ville dans un jardin"

Le ministre d’État chargé du Développement national, Alvin Tan, a souligné que, grâce à ces modifications, les deux zones conserveraient davantage d’espaces verts que prévu initialement. Les autorités calculeront la superficie exacte des espaces verts supplémentaires, a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que cette décision pourrait entraîner la construction d’un nombre inférieur d’appartements dans ces deux secteurs.

Parallèlement à diverses enquêtes portant notamment sur les motivations et les obstacles à l’action climatique, ainsi que sur le niveau de satisfaction des résidents des logements HDB à l’égard de leur cadre de vie, le gouvernement singapourien propose des solutions visant à soutenir ses citoyens et à promouvoir une planification durable. Il entend notamment intégrer des espaces verts dans les nouveaux projets d’infrastructure, conformément à la stratégie de développement à long terme du pays.

L’objectif de Singapour demeure de préserver son identité de "ville dans un jardin", en conciliant modernisation urbaine et respect de l’environnement.

Actuellement, environ 49,5% du territoire singapourien est recouvert de végétation, notamment de forêts naturelles, de parcs et d’aménagements paysagers urbains.

Le gouvernement mène également des études approfondies d’évaluation de l’impact environnemental dans les nouveaux ensembles résidentiels afin d’apporter, en temps voulu, les ajustements nécessaires.

VNA/CVN