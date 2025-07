Renforcer la coopération locale pour dynamiser les relations entre le Vietnam et le Mexique

>> L’ambassade du Vietnam au Mexique explore des partenariats éducatifs à Monterrey

Lors de la visite, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, et la délégation ont rencontré et travaillé avec le Maire de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, et ont collaboré avec le Club de la presse et des écrivains de Taxco ainsi que les autorités locales pour organiser un séminaire intitulé "Le Vietnam vers une nouvelle ère de développement", afin de présenter le potentiel de développement socio-économique du Vietnam, sa politique étrangère et les opportunités de coopération.

Lors de la rencontre avec le Maire de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, l'ambassadeur Nguyên Van Hai a salué la tradition de l’artisanat de l’argent à Taxco, et a proposé de renforcer les coopérations dans l’artisanat et la bijouterie, via des échanges entre artisans, expositions et séminaires.

Selon le diplomate vietnamien, il est possible de promouvoir le commerce et les investissements dans des secteurs liés tels que les bijoux artisanaux, les produits culturels et artistiques, les métaux précieux, les services touristiques et créatifs. Les deux parties pourraient également envisager de renforcer leur coopération et d'échanger des expériences dans la gestion du tourisme durable, la conservation des villes anciennes et le développement économique basé sur les valeurs culturelles et historiques.

Il a également suggéré d’établir un canal de communication direct et régulier entre l’ambassade du Vietnam et la ville pour développer des initiatives concrètes et durables.

De plus, avec la participation des entreprises des deux pays,

Lors de la réunion, le Maire de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, a exprimé son désir de renforcer les relations d'amitié et de coopération avec le Vietnam, en particulier dans des domaines où les deux pays ont des atouts communs, tels que l'artisanat, le tourisme culturel, l'éducation et la conservation du patrimoine.

À cette occasion, le maire de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, a remis une médaille commémorative du Conseil municipal de Taxco de Alarcón, reconnaissant la contribution de l'ambassadeur Nguyên Van Hai et de l'ambassade du Vietnam au Mexique dans la promotion des relations d'amitié, de coopération et de compréhension entre les deux peuples.

Lors du séminaire "Le Vietnam vers une nouvelle ère de développement", l’ambassadeur vietnamien Nguyên Van Hai a mis en avant la position stratégique du Vietnam en Asie, son dynamisme économique (près de 40 milliards de dollars d’IDE en 2024) et son potentiel touristique.

Des images du Vietnam ont été projetées, suscitant l’intérêt du public local, dont de nombreux chercheurs, journalistes et écrivains.

Juan Andrés Vega Carranza a salué les 50 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, fondées sur la paix, la liberté et le respect mutuel.

Dans le cadre de cette visite de travail, une exposition de photos et un espace culinaire vietnamien ont permis aux visiteurs de découvrir la culture et la gastronomie du Vietnam dans une ambiance conviviale.

