La "diplomatie du bambou" du Vietnam attire l'attention de chercheurs russes

Un séminaire hybride intitulé "Le Vietnam dans le monde multipolaire : approches, défis et perspectives" a eu lieu le 22 mai à l’Institut d'État des relations internationales de Moscou (MGIMO).

L'événement a vu la participation de représentants de l'ambassade du Vietnam en Russie, d’une délégation de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié dirigée par son président Phan Anh Son, ainsi que de diplomates, de chercheurs sur le Vietnam et de nombreux étudiants du MGIMO.

Photo : VNA/CVN

Les débats ont été consacrés sur divers aspects de la diplomatie du bambou.

En effet, la notion de diplomatie du bambou a été avancée pour la première fois par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, lors de la 29e Conférence diplomatique le 22 août 2016 et a fait l'objet de plus en plus d'attention de la part des chercheurs.

Lors de la conférence, le président de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié, Phan Anh Son, a résumé la politique étrangère menée par le Vietnam sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Le Vietnam met en œuvre de manière cohérente sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a-t-il souligné, affirmant la volonté du pays d’être ami, partenaire fiable, membre actif et responsable de la communauté internationale.

Lors d’une interview accordée à l'Agence Vietnamienne de l’Information (VNA), la directrice adjointe du Centre de l'ASEAN, Valeria Vershinina, a déclaré que le style de la diplomatie du bambou se distinguait par une adaptation à la situation actuelle des relations internationales, était flexible et, surtout, consistait toujours à rester proactif dans la prise de décisions.

Elle a souligné que ces dernières années, le Vietnam avait élevé ses relations au plus haut niveau de partenariat stratégique intégral avec plusieurs puissances, notamment les États-Unis, tandis que le Vietnam et la Russie entretenaient toujours des relations au plus haut niveau avec succès. Cela montre que la diplomatie du bambou est multidimensionnelle et vise à maintenir l’influence du pays, malgré les conflits en cours dans la région Asie-Pacifique ainsi que dans d’autres régions du monde.

Pour sa part, le directeur du Centre d’études sur le Vietnam et l'ASEAN de l'Académie des sciences de Russie, Vladimir Mazyrin, a affirmé la justesse de la diplomatie du bambou qui est justifiée par les réalisations non seulement sur le plan de la diplomatie mais aussi dans l'économie, le commerce et l’investissement.

Lors de la conférence, le conseiller de l'ambassade du Vietnam en Russie, Doan Khac Hoàng, s'est déclaré convaincu que des connaissances sur la politique étrangère du Vietnam aideraient les futurs diplomates à prendre un bon départ dans le développement des relations entre la Russie et le Vietnam.

VNA/CVN