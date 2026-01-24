La culture au cœur de la stratégie de développement du Vietnam

La Résolution N°80 du Politburo marque une étape majeure en affirmant la culture comme pilier stratégique et ressource endogène du développement national. Le texte traduit la volonté politique du Parti d’inscrire durablement le secteur culturel au cœur des progrès socio-économiques du pays.

Le 7 janvier 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a signé la Résolution N°80 relative au développement de la culture vietnamienne. Elle affirme que le développement de la culture et de l’être humain constitue à la fois le fondement, une ressource endogène stratégique, un puissant moteur et un mécanisme de régulation du développement durable.

Photo : VNA/CVN

S’inscrivant dans la continuité de la pensée Hô Chi Minh, selon laquelle la culture éclaire la voie de la nation, le texte souligne que les valeurs culturelles doivent s’intégrer de manière organique et profonde à l’ensemble de la vie sociale - de la politique et de l’économie à la défense, à la sécurité et aux relations extérieures - afin de devenir une composante essentielle de la puissance douce (soft power) du Vietnam dans la nouvelle ère.

La culture y est clairement affirmée comme étant placée sur un pied d’égalité avec la politique, l’économie et la société ; elle est étroitement associée à la consolidation de la sécurité culturelle, de la sécurité humaine et de la souveraineté culturelle numérique. La culture est définie comme l’œuvre de l’ensemble du peuple, sous la direction du Parti, la gestion de l’État, le peuple étant à la fois le sujet de la création et le bénéficiaire des valeurs culturelles.

Le texte met en exergue le rôle des intellectuels, des artistes et écrivains, des cadres œuvrant dans le domaine culturel, des entrepreneurs, ainsi que l’esprit pionnier et l’exemplarité des cadres et des membres du Parti. Investir dans la culture est ainsi considéré comme un investissement dans le développement durable et l’avenir de la nation, l’État jouant un rôle moteur tout en mobilisant largement les ressources de la société.

Force régulatrice

La Résolution N°80 définit un ensemble d’objectifs clairs à l’horizon 2030, assortis d’une vision à long terme jusqu’en 2045. Ceux-ci visent à édifier une culture vietnamienne avancée, imprégnée de l’identité nationale, unifiée dans la diversité ; à achever et moderniser le système des infrastructures et institutions culturelles ; à instaurer un environnement culturel sain et contemporain ; à promouvoir la littérature et les arts à un niveau régional et international ; à préserver et valoriser efficacement le patrimoine culturel ; à développer vigoureusement les industries culturelles et à approfondir l’intégration internationale.

Photo : VNA/CVN

Parmi les objectifs chiffrés majeurs figurent la numérisation intégrale, d’ici 2026, de l’ensemble des patrimoines culturels classés au niveau national ; la mise en place d’infrastructures culturelles numériques dans 100% des collectivités territoriales à deux niveaux ainsi que dans les forces armées ; et l’accès effectif et la participation régulière de 100% des élèves et étudiants aux activités artistiques et à l’éducation au patrimoine culturel.

Cette Résolution marque une évolution substantielle de la pensée directrice du Parti en matière de développement culturel, en consacrant pour la première fois de manière explicite le rôle de la culture en tant que mécanisme de régulation du développement rapide et durable. Elle souligne également l’importance stratégique du développement des industries culturelles dans le contexte de la transformation numérique et de la mondialisation, affirmant ainsi la place de la culture comme pilier et force motrice du développement national.

Elle met l’accent sur le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique, afin de créer des avancées stratégiques et de libérer les ressources au service du développement culturel. À cet effet, elle prévoit l’élaboration et l’adoption de lois relatives aux arts, à la littérature, au droit d’auteur et aux industries culturelles, ainsi que la mise en place d’un Indice national de la culture conforme aux normes internationales. Des objectifs quantitatifs majeurs sont clairement définis : consacrer au minimum 2% du total des dépenses budgétaires annuelles de l’État à la culture ; porter la contribution des industries culturelles à 7% du PIB d’ici 2030 et à 9% à l’horizon 2045 ; positionner le Vietnam parmi les trois premiers pays de l’ASEAN et les trente premiers au niveau mondial en matière d’indice de puissance douce nationale.

Il convient de souligner que la Résolution appelle à une modernisation de la gouvernance culturelle, en opérant un passage de la “gestionˮ à la “gouvernanceˮ, fondée sur l’efficacité, la transparence et la créativité comme critères centraux. Elle préconise également un renforcement de la décentralisation et de la déconcentration, ainsi que l’application accrue des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans le domaine culturel. Le choix du 24 novembre comme Journée de la culture vietnamienne, jour férié payé, est considéré comme une décision à forte portée humaniste, visant à accroître le niveau d’accès et de jouissance des valeurs culturelles par l’ensemble de la population.

Avis d’acteurs culturels

Photo : VNA/CVN

Le compositeur Dô Hông Quân, président de l’Union des associations des arts et des lettres du Vietnam, estime que la Résolution N°80 constitue un événement politique et culturel d’une importance particulière, reflétant la cohérence et la profondeur de la vision du Parti en matière de développement culturel. Il salue notamment la démarche lucide et directe du texte, qui identifie sans détour les limites et les insuffisances de la vie culturelle actuelle, y voyant une base essentielle pour lever les obstacles et impulser des transformations substantielles. Selon lui, l’instauration de la Journée de la culture vietnamienne (24 novembre) représente une reconnaissance du rôle de la culture et de la contribution des artistes, tout en élargissant les possibilités offertes à la population pour l’accès et la jouissance des valeurs culturelles.

Nguyên Quôc Hoàng Anh, réalisateur, artiste multimédia et curateur d’exposition, considère la Journée de la culture vietnamienne comme une avancée majeure dans l’affirmation de la culture en tant que droit fondamental de la vie spirituelle et ressource du développement. Il affirme que cette journée ne devrait pas se limiter à une simple célébration symbolique, mais être envisagée comme un moment d’activation de l’écosystème culturel national. Dans cet écosystème, les artistes et les créateurs occupent une position centrale ; la population est à la fois bénéficiaire et co-créatrice ; les entreprises créatives constituent une force motrice ; et l’État joue un rôle clé en tant qu’architecte des institutions, garant du cadre juridique et de la confiance nécessaires à un développement culturel durable.

Xuân Hoàng/CVN