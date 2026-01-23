Résolution N°80

La culture, fondement et moteur endogène du développement

La culture est l’âme de la nation, le fil conducteur de son histoire et un facteur essentiel de la formation de l’identité propre du peuple vietnamien, constituant une grande force spirituelle.

À l’entrée dans une nouvelle phase de développement, les exigences ne se limitent plus à la croissance économique, mais portent également sur la durabilité spirituelle, l’identité et les valeurs humaines.

Dans ce contexte, la Résolution N°80, datée du 7 janvier 2026, du Bureau politique du Parti, sur le développement de la culture vietnamienne affirme de manière constante que la culture doit être placée au centre du développement, à la fois comme fondement spirituel de la société, objectif et moteur endogène majeur du pays.

Selon la Professeure-Docteure Tu Thi Loan, ancienne directrice par intérim de l’Institut national des études culturelles et artistiques du Vietnam, "l’adoption par le Bureau politique de la Résolution N°80 sur le développement de la culture vietnamienne revêt une importance particulière, marquant un tournant majeur dans la pensée stratégique du Parti quant à la place et au rôle de la culture dans le développement national".

La Résolution ne se contente pas de réaffirmer les valeurs fondamentales de la culture vietnamienne, mais opère surtout un changement essentiel dans la pensée du développement.

Dans la pratique, la culture vietnamienne affirme de plus en plus son rôle en tant que ressource de développement et force douce nationale. Le tourisme culturel et patrimonial dans de nombreuses localités telles que Hôi An, Huê et Ninh Binh montre que, lorsque le patrimoine est préservé et valorisé de manière appropriée, la culture peut devenir une ressource importante, contribuant à la création de moyens de subsistance durables pour les communautés. En parallèle, la musique et les arts du spectacle, fortement imprégnés de l’identité vietnamienne, affirment progressivement leur place dans la vie sociale et dans un espace culturel de plus en plus ouvert.

L’inscription des patrimoines par l’UNESCO et leur préservation par les communautés locales renforcent non seulement l’attractivité touristique, mais affirment également leur valeur culturelle et promeuvent l’image des territoires sur la carte du tourisme international. Par ce biais, le tourisme culturel et le tourisme communautaire se développent, générant des retombées économiques, créant des emplois et améliorant les revenus, tout en favorisant la sensibilisation à la préservation et à la transmission du patrimoine aux jeunes générations.

À partir de ces dynamiques, le Vietnam façonne l’image d’un pays riche de traditions, respectueux de la diversité culturelle et résolument engagé dans l’intégration, en "dialoguant avec le monde" par le langage de l’art et des valeurs humanistes.

Dans l’orientation du développement national pour la nouvelle phase, la Résolution N°80 souligne la nécessité de placer la culture au centre, en la considérant comme le fondement spirituel, l’objectif et le moteur endogène du développement national.

