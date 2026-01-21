XIVe Congrès du Parti

La culture constitue le socle du développement rapide et durable

Le membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité du Parti et ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a présenté une intervention intitulée : "Valoriser la force endogène de la culture et des Vietnamiens - Fondement pour un développement rapide et durable du pays à l’ère nouvelle".

Dès sa fondation, le Parti et le Président Hô Chi Minh ont accordé à la culture une place particulière. Le Projet de thèse sur la culture de 1943 – premier Programme du Parti en matière culturelle – a déterminé la culture comme l’un des trois fronts majeurs aux côtés du politique et de l’économie.

Le développement économique, la stabilité politique et sociale ainsi que la garantie de la défense et de la sécurité nationales constituent les prémisses de l’édification et du développement de la culture et de l’homme. Inversement, la culture est à la fois le fondement et le moteur du développement économique, politique et social, car elle puise à la source des ressources humaines : l’être humain est à l’origine de toute réalisation.

Lors de la célébration du 80ᵉ anniversaire du secteur de la culture, le secrétaire général du Parti Tô Lâm a affirmé : "La culture est l’énergie originelle du développement. Elle doit précéder d’un pas, éclairer la voie, forger la résilience, consolider la confiance et façonner la capacité “douce” de la nation".

Afin de valoriser la force endogène de la culture et des Vietnamiens à l’ère nouvelle, le ministre a présenté trois grandes orientations : considérer le développement de la culture et de l’homme comme le fondement, une ressource endogène essentielle et un moteur majeur du développement rapide et durable du pays à l’ère nouvelle ; affirmer le lien indissociable entre la culture et l’homme, la culture prenant sa source dans l’élément humain et promouvoir la construction simultanée d’un environnement culturel et de l’homme socialiste à l’ère nouvelle ; faire du bonheur du peuple et de la pérennité de la nation l’objectif suprême de la culture à l’ère nouvelle.

Il a aussi cité les six solutions concrètes suivants : Premièrement, renouveler de manière vigoureuse et globale la pensée et unifier la perception du développement culturel, notamment en créant un environnement culturel sain permettant de nourrir, diffuser et protéger efficacement les valeurs positives face aux impacts négatifs de l’économie de marché et de l’espace numérique.

Deuxièmement, perfectionner les institutions dans une logique de facilitation afin de libérer et de mobiliser les ressources au service du développement de la culture et de l’être humain.

Troisièmement, considérer l’investissement dans la culture comme un investissement pour le développement durable du pays et pour l’avenir de la nation.

Quatrièmement, faire du développement des industries culturelles et de l’économie créative un nouveau moteur de croissance, contribuant directement au PIB, à la création d’emplois, à l’amélioration de la qualité de vie et au renforcement de la puissance douce nationale.

Cinquièmement, accélérer le développement des sciences et technologies et la transformation numérique, garantir la sécurité culturelle et informationnelle, et renforcer la capacité d’action proactive dans l’espace numérique.

Sixièmement, promouvoir une intégration internationale proactive en matière culturelle, opérer une transformation globale de la pensée des échanges vers la coopération et renforcer la puissance douce du pays.

Enfin, Nguyên Văn Hùng a souligné que la culture constituait le socle du développement rapide et durable, comme l’a réaffirmé à plusieurs reprises le Rapport politique présenté à ce XIVe Congrès.

