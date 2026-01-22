Cân Tho déborde de créativité pour développer le goût de la lecture à l’école

À Cân Tho, dans le Delta du Mékong, la lecture est devenue un véritable levier de formation et d’émancipation. Pour l’année scolaire 2025-2026, la ville a lancé un ambitieux plan de développement de la culture de la lecture dans les établissements scolaires, placé sous le thème "Apprendre pour se développer soi-même, maîtriser le savoir et la technologie, et contribuer à bâtir un pays puissant et prospère".

L’objectif est de faire de la lecture un outil central de la société apprenante, de renforcer l’autonomie intellectuelle des élèves et de les préparer à évoluer dans un monde où connaissance et technologie sont indissociables.

À l’École primaire de Co Do 1, la culture de la lecture s’installe progressivement dans le quotidien des élèves. Ici, lire devient une habitude, un réflexe, un plaisir partagé. En combinant initiatives traditionnelles et modèles innovants, l’établissement fait de la lecture une activité régulière et structurante, comme l’indique son directeur, Nguyên Van Bay.

"Nous avons aménagé des coins bibliothèque dans les classes. Chaque classe dispose d’une petite bibliothèque, d’un mini-espace de lecture, afin de permettre aux élèves de lire tous les jours. Nous organisons aussi des lectures thématiques et lançons des campagnes autour de sujets précis: des livres sur le Président Hô Chi Minh, sur l’histoire, les traditions, la patrie, la science et la découverte, ou encore les savoir-faire utiles dans la vie quotidienne. Ces activités créent un environnement de lecture riche et attractif, qui suscite l’intérêt des élèves et permet à la lecture de s’ancrer durablement dans l’école", explique-t-il.

Au-delà des établissements scolaires, la Bibliothèque municipale de Cân Tho joue un rôle moteur dans cette dynamique. Elle accélère la transition vers les ressources numériques en développant la bibliothèque électronique et l’accès aux contenus dématérialisés.

Pas moins de 200 codes QR ont ainsi été conçus et distribués, offrant aux enseignants et aux élèves un accès rapide et direct à une vaste base de données: livres numériques, journaux et magazines, collections thématiques et ressources documentaires au service de l’apprentissage et de la recherche.

Rayonnement de la culture de lecture

Autre initiative phare : le bus-bibliothèque multimédia itinérant, qui apporte les livres directement dans les écoles. Bien plus qu’un simple prêt d’ouvrages, ce modèle propose une expérience complète mêlant lecture en plein air, contes, jeux de connaissances, coloriage, associations auteurs-œuvres et activités ludiques favorisant la participation des élèves.

Durant l’année scolaire 2024-2025, ce bus-bibliothèque a desservi 63 écoles primaires dans 9 districts et arrondissements, atteignant 105% de l’objectif fixé. Au total, 32.000 enseignants et élèves ont pris part aux activités, avec 160.000 consultations de ressources documentaires. Un réel engouement dont se réjouit Hà Hông Ngoc, directrice adjointe de la Bibliothèque municipale.

"Ce programme a permis de renforcer l’habitude de lire chez les élèves et de contribuer au développement de la culture de la lecture dans la communauté. Il facilite l’accès des enseignants et des élèves à des ressources de qualité, adaptées aux besoins d’enseignement, d’apprentissage et de loisirs. Cette année comme les années suivantes, la bibliothèque continuera d’enrichir ses collections, en livres papier comme en livres numériques. Rien que cette année, nous ajoutons environ 18.000 ouvrages, afin de permettre notamment aux élèves des zones rurales d’accéder plus facilement à une grande diversité de livres et de diffuser la culture de la lecture dans les écoles", fait-elle savoir.

La dynamique est également nourrie par des initiatives stimulantes, comme le concours "Ambassadeur de la culture de la lecture", organisé régulièrement dans les écoles de la ville. En 2025, le concours a mobilisé plus de 7.000 élèves issus de 80 établissements. Six travaux remarquables ont été sélectionnés pour représenter Cân Tho à la finale nationale. Deux élèves ont remporté le troisième prix au niveau national, dont Phan Bao Phuc, de l’école secondaire de Thach Thang.

"Après avoir participé au concours d’Ambassadeur de la culture de la lecture, j’ai eu l’impression de vivre un très beau voyage. Le concours ne m’a pas seulement permis de lire davantage et de comprendre plus profondément, mais aussi de me redécouvrir à travers chaque page. J’ai appris à écouter, à partager et à apprécier les valeurs positives que les livres apportent. J’ai surtout compris que la culture de la lecture était un ami silencieux, qui m’aide à grandir chaque jour. J’espère que cet esprit pourra se diffuser largement, pour que chacun ait l’occasion d’entrer dans le monde des livres et d’y trouver motivation et confiance en soi", confie-t-il.

Des salles de classe aux bibliothèques mobiles, des livres papier aux ressources numériques, la culture de la lecture se déploie aujourd’hui à tous les niveaux à Cân Tho. Grâce à des modèles créatifs et complémentaires, elle aide les élèves à maîtriser le savoir dans un monde en mutation, tout en enrichissant durablement la vie culturelle et spirituelle de la ville.

