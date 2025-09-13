Secrétaire général du Parti, Tô Lâm

Les tribunaux doivent rendre des jugements conformes à la loi et empreints d'humanité

Le 13 septembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a pris part à la cérémonie célébrant les 80 ans de la Journée traditionnelle de la Cour populaire (13 septembre 1945), en présence de hauts dirigeants du Parti, de l’État et de représentants du secteur judiciaire.

>> La présidente de l’AN au 5e Congrès d’émulation patriotique du secteur judiciaire

>> Faire des tribunaux une "citadelle pour protéger la justice", selon le PM

>> Les tribunaux doivent être une véritable source de soutien pour le peuple

>> Le secteur de la Justice doit transformer les goulots d'étranglement en percées

Photo : VNA/CVN

Le président de la Cour populaire suprême, Lê Minh Tri, a rappelé l’histoire de naissance et de développement de l’institution, du 13 septembre 1945 où le Président Hô Chi Minh avait signé le décret n°33C sur la fondation des tribunaux militaires jusqu’au 24 janvier 1946 avec la promulgation du décret n°13 sur l'organisation des tribunaux et des corps de juges. Il a affirmé la tâche des tribunaux dans les activités juridictionnelles, l’élaboration du droit, la formation des juges... Au cours des 80 dernières années, la Cour a contribué à protéger la justice, l’équité ainsi que les droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers et a été honorée par de nombreuses distinctions prestigieuses.

Dans son discours prononcé lors de la célébration, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm a souligné que les tribunaux avaient apporté de nombreuses contributions à l’indépendance nationale, à la construction et au renouveau du pays. Le Parti et l’État apprécient hautement ses contributions à la défense des acquis de la révolution, la protection des droits de l’homme, des droits des citoyens et des intérêts nationaux.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a demandé au secteur judiciaire d’appliquer rigoureusement les orientations du Parti, d’améliorer la qualité du jugement, de garantir l’indépendance, la transparence et l’équité, d’éviter les erreurs judiciaires et de veiller à ce que chaque décision soit "à la fois conforme à la loi et empreinte d’humanité". Il a affirmé que les tribunaux doivent être une "forteresse politico-juridique" consolidant la confiance du peuple, tout en accélérant la réforme judiciaire, la construction de l’État de droit, la modernisation, la transformation numérique, la coopération internationale et la mise en place de tribunaux électroniques.

Il a également insisté sur la nécessité de bâtir un corps de juges dotés de fermeté politique, d’intégrité, de compétence juridique et d’expérience pratique, considérant cette exigence comme la clé d’un secteur transparent et puissant. Le secrétaire général a affirmé que le Parti et l’État continueront d’investir dans les infrastructures pour les tribunaux à tous les niveaux.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a remis le titre de Héros du Travail à la Cour populaire suprême, tandis que la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân, a décerné l’Ordre du Travail de première classe aux Cours populaires de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN