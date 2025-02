La Chine s'oppose au déplacement forcé de la population de Gaza

Gaza est une partie inaliénable du territoire de la Palestine, et la Chine s'oppose au déplacement forcé de la population de Gaza, a déclaré jeudi 6 février un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le porte-parole Guo Jiakun a fait ces remarques lors d'un point de presse lorsqu'on lui a demandé de commenter la proposition du président américain Donald Trump de "nettoyer" et de prendre le contrôle de Gaza.

M. Guo a indiqué que Gaza appartient au peuple palestinien. C'est une partie inaliénable du territoire de la Palestine, et non une monnaie d'échange pour des jeux politiques, et encore moins une proie pour les plus forts.

La guerre a déjà laissé Gaza dans la dévastation et la souffrance. La communauté internationale, les grands pays en particulier, devraient se donner la main pour améliorer la situation à Gaza, plutôt que de la détériorer, en fournissant une aide humanitaire et en contribuant à sa reconstruction, a-t-il déclaré.

"La Chine soutient fermement les droits nationaux légitimes du peuple palestinien, estime que 'les Palestiniens gouvernent la Palestine' est un principe important qui doit être respecté dans la gouvernance post-conflit de Gaza, et s'oppose au déplacement forcé de la population de Gaza", a-t-il indiqué.

La Chine est prête à travailler avec le reste du monde à la réalisation de la solution à deux États, qui est la voie fondamentale à suivre, et à un règlement politique rapide et juste de la question palestinienne, à savoir la création d'un État de Palestine indépendant jouissant d'une pleine souveraineté sur la base des frontières de 1967 et ayant Jérusalem-Est pour capitale, a ajouté M. Guo.

L'Iran condamne le projet américain de contrôler Gaza

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismaïl Baghaei, a fermement condamné le projet du président américain Donald Trump visant à prendre le contrôle de la bande de Gaza et déplacer les Palestiniens en dehors de l'enclave côtière.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Il s'est exprimé dans un communiqué publié mercredi soir 5 février par le ministère, au lendemain de la conférence de presse conjointe au cours de laquelle M. Trump a déclaré, aux côtés du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, que les États-Unis prendraient "le contrôle de la bande de Gaza", transféreraient les Palestiniens dans des pays voisins et reconstruiraient l'enclave côtière.

M. Baghaei a affirmé que l'expression d'une telle idée était "stupéfiante et conforme au projet ciblé israélien de complètement éradiquer la nation palestinienne". Il a ajouté que "déclarer l'intention de s'emparer de la bande de Gaza constitue une violation sans précédent de tous les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies".

Ce projet doit être "totalement rejeté et condamné" en raison de sa contradiction flagrante avec les principes inaliénables et les règles du droit international et des droits humains, a martelé le porte-parole.

Il a appelé la communauté internationale et l'ONU à fermement condamner le projet et la position des États-Unis, ainsi qu'à contribuer au rétablissement du droit à l'autodétermination des Palestiniens et à les libérer de l'occupation.

Xinhua/VNA/CVN