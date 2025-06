L'Iran annonce la réouverture partielle de son espace aérien

L'Iran a annoncé mercredi 25 juin la réouverture de son espace aérien dans l'Est du pays, au deuxième jour d'un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, entré en vigueur mardi matin 24 juin, à la suggestion du président américain, Donald Trump.

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'espace aérien au-dessus de l'est de l'Iran a été rouvert aux survols internationaux ainsi qu'aux vols intérieurs et internationaux, uniquement au départ ou à destination d'aéroports situés dans l'Est du pays", a déclaré le porte-parole du ministère des Transports, Majid Akhavan, cité par l'agence officielle IRNA.

Il a ajouté que l'aéroport de Machhad, faisait partie des aéroports rouverts, les autres étant notamment ceux de Chabahar, Zahedan et Jask. Les vols intérieurs et internationaux dans d'autres régions d'Iran, y compris la capitale Téhéran, "ne sont pas autorisés jusqu'à nouvel ordre", a-t-il précisé.

L'espace aérien iranien a été fermé le 13 juin après que Israël a lancé des attaques contre des sites nucléaires, militaires et résidentiels de l'Iran, qui ont entraîné la mort en martyrs de nombreux civils.

Les forces militaires iraniennes ont immédiatement lancé des contre-attaques. La force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a mené plusieurs vagues de frappes de missiles en riposte aux attaques de l'agresseur sioniste.

APS/VNA/CVN