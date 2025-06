Conflit Iran - Israël : les derniers développements

Un fragile cessez-le-feu est entré en vigueur mardi 24 juin entre l'Iran et Israël, après 12 jours d'une guerre lancée par l'armée israélienne pour notamment empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique.

>> L'Iran lance des frappes de missiles et de drones contre Israël

>> Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Annonçant dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 juin, cette fragile trêve, le président américain Donald Trump a affirmé mardi 24 juin qu'elle était "désormais en vigueur" après avoir accusé les deux ennemis, surtout Israël, de l'avoir violé.

Il a exigé de son indéfectible allié de ne "pas lâcher" de nouvelles bombes sur l'Iran.

Téhéran et Israël ont affirmé qu'ils "riposteraient" à toute violation. En Israël, aucune alerte n'a cependant été signalée depuis 07h45 GMT et en Iran, l'armée a rapporté pour la dernière fois des attaques israéliennes à 05h30 GMT.

Trump annonce un cessez-le-feu, violations nocturnes

"Il a été pleinement convenu par et entre Israël et l'Iran qu'il y aurait un cessez-le-feu complet et total", avait écrit dans la nuit de lundi 23 à mardi 24 juin Donald Trump sur son réseau Truth Social, précisant que la trêve devait entrer en vigueur mardi 24 juin à 04h00 GMT.

Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi avait alors affirmé qu'il n'existait "pas d'accord" formel, mais que Téhéran n'avait "pas l'intention" de poursuivre ses frappes si Israël "arrêtait" son agression.

Dans la nuit, une série d'explosions a secoué Téhéran.

Côté israélien, une frappe de missile iranien survenue avant le début annoncé du cessez-le-feu a fait quatre morts dans le Sud du pays.

En Iran, un scientifique lié au nucléaire a été tué par une frappe israélienne, selon la télévision d'État.

Et neuf personnes ont perdu la vie mardi matin 24 juin dans le Nord de l'Iran par une frappe israélienne, selon un responsable local cité par l'agence Fars.

Israël accepte le cessez-le-feu

Le gouvernement israélien a annoncé mardi 24 juin vers 06h30 GMT avoir accepté la proposition américaine d'un "cessez-le-feu bilatéral" avec Téhéran, affirmant avoir atteint "tous les objectifs" de la guerre.

L'Iran s'est ensuite targué d'avoir "forcé" son ennemi à "cesser unilatéralement" le conflit.

Mais l'armée israélienne a ensuite signalé des tirs de missiles iraniens sur son territoire et le ministre de la Défense, Israël Katz, a dit avoir ordonné que l'armée "riposte avec force".

L'État-major de l'armée iranienne a démenti ces nouveaux tirs.

"Israël ne va pas attaquer l'Iran. Tous les avions vont faire demi-tour et rentrer, (...) Personne ne va être blessé, le cessez-le-feu est désormais en vigueur !", a ensuite martelé sur son réseau Truth Social le président Trump, après avoir accusé les deux belligérants d'avoir violé la trêve.

Israël s'est "retenu" de frapper davantage l'Iran après un appel entre M. Trump et Benjamin Netanyahu, a reconnu le bureau du Premier ministre israélien.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a finalement déclaré que son pays respectera le cessez-le-feu si Israël fait de même.

AFP/VNA/CVN