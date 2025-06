Le nouveau gouvernement roumain a prêté serment

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le nouveau gouvernement est soutenu par une large coalition dirigeante comprenant le Parti social-démocrate (PSD), le Parti libéral national (PLN), l'Union sauvez la Roumanie (USR) et l'Union démocrate magyare de Roumanie (UDMR). Plus tôt dans la journée, la coalition a obtenu un puissant mandat parlementaire avec 301 voix pour et seulement 9 voix contre.

Après la cérémonie de prestation de serment, le nouveau Premier ministre a décrit les priorités fondamentales de son gouvernement : restaurer l'ordre financier public, assurer une gouvernance efficace et protéger les droits des citoyens.

De son côté, le président Dan a salué la formation du nouveau cabinet, soulignant le besoin urgent de réformes budgétaires et exprimant son optimisme concernant les perspectives économiques de la Roumanie. Il a cité le secteur privé dynamique du pays et réitéré l'objectif national de rejoindre l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) d'ici la fin de 2026 - une adhésion qui, selon lui, pourrait renforcer les investissements étrangers et réduire les coûts d'emprunt.

Le président a également insisté sur l'importance de la réforme de l'État et de la reconstruction de la confiance du public, exhortant à la fois les représentants de la coalition et des minorités à agir dans l'intérêt national.

Le gouvernement nouvellement formé comprend 16 ministres et 5 vice-premiers ministres, dont l'un est un indépendant chargé de superviser la réforme de l'État. Les portefeuilles du ministère ont été distribués proportionnellement aux différents partis composant la coalition.

Xinhua/VNA/CVN