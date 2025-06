Le secrétaire général de l'ONU appelle à une désescalade suivie d'une trêve dans le conflit israélo-iranien

"Je demeure profondément alarmé par l'escalade militaire au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran. Je réitère mon appel à une désescalade immédiate suivie d'un cessez-le-feu", a déclaré M. Guterres dans un communiqué.

Il a mis en garde contre une expansion du conflit et l'implication d'autres pays.

"J'appelle vivement chacun à éviter toute internationalisation supplémentaire du conflit. Toute intervention militaire additionnelle pourrait avoir des conséquences considérables, non seulement pour les personnes impliquées, mais aussi pour l'ensemble de la région et pour la paix et la sécurité internationales dans leur ensemble", a-t-il affirmé.

M. Guterres a condamné les frappes qui ont causé des pertes tragiques et inutiles en vies humaines et blessé des civils, et entraîné des dommages aux habitations et aux infrastructures civiles essentielles.

Il a déclaré que la diplomatie restait le seul et le meilleur moyen de répondre aux préoccupations relatives au programme nucléaire iranien et aux questions de sécurité régionale.

"La Charte des Nations unies demeure notre cadre commun pour protéger les populations du fléau de la guerre. J'exhorte tous les Etats membres à respecter pleinement la Charte et le droit international, y compris le droit humanitaire international", a-t-il indiqué.

Vendredi 13 juin, Israël a lancé des attaques surprises contre l'Iran, notamment contre ses installations nucléaires. L'Iran a immédiatement riposté en tirant des missiles et des drones sur Israël. Les deux pays échangent depuis des frappes quotidiennes.

Xinhua/VNA/CVN