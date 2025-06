Donald Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi 23 juin qu'Israël et l'Iran étaient parvenus à un accord formel pour mettre en œuvre un cessez-le-feu complet et total, marquant ce qu'il a appelé la fin de la "guerre des 12 jours".

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans un message publié lundi 23 juin sur sa plateforme Truth Social à 18h02 heure locale, M. Trump a félicité les deux pays et a révélé que le cessez-le-feu entrerait en vigueur dans environ six heures, après la fin des opérations militaires en cours de chaque partie. Le cessez-le-feu durera dans un premier temps douze heures, au cours desquelles la partie adverse maintiendra une "position de paix et de respect".

Selon M. Trump, l'Iran initiera le cessez-le-feu, suivi par Israël douze heures plus tard, pour aboutir à une déclaration officielle de fin de la guerre au bout de 24 heures.

"En supposant que tout se passe comme prévu, ce qui sera le cas", a écrit M. Trump, "je voudrais féliciter les deux pays (...) d'avoir l'endurance, le courage et l'intelligence de mettre fin à ce qu'il convient d'appeler +la guerre des 12 jours+".

Qualifiant l'accord de percée qui "pourrait avoir sauvé le Moyen-Orient d'années de destruction", M. Trump a conclu son annonce par un grand message d'unité : "Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse l'Iran, Dieu bénisse le Moyen-Orient, Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et Dieu bénisse le monde !"

Les autorités israéliennes et iraniennes n'ont pas confirmé dans l'immédiat cette décision. Les sources de la Maison Blanche et du Pentagone n'ont pas encore fait de déclarations officielles.

