La célébration du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu à HCM-Ville

Vendredi 3 mai, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville et ses associations d'amitié membres ont organisé une cérémonie pour célébrer le 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) et exprimer la gratitude aux amis internationaux.

Photo : Hông Giang/VNA/CVN

Lors de la cérémonie, les délégués ont passé en revue des traditions héroïques de l'armée et du peuple vietnamiens dans la guerre de résistance contre les colonialistes français, en particulier la Victoire de Diên Biên Phu qui "a retenti à travers les cinq continents et a ébranlé le monde". Ils ont exprimé sa profonde gratitude au Président Hô Chi Minh, au Général Vo Nguyên Giap et aux soldats qui se sont battus héroïquement pour la victoire il y a 70 ans.

Hô Xuân Lam, vice-président de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville, a profité l'occasion pour affirmer que le Vietnam n'avait pas oublié l'aide précieuse des amis internationaux qui a contribué au succès de la campagne historique de Diên Biên Phu du peuple vietnamien.

Lors de la cérémonie, les vétérans qui ont directement combattu et servi dans la campagne de Diên Biên Phu ont partagé leurs souvenirs du passé.

À cette occasion, l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville a offert des fleurs et a adressé ses remerciements au consul général du Laos, au consul général adjoint de Chine et au représentant du consulat de la Russie à Hô Chi Minh-Ville pour leur précieux soutien au Vietnam dans la guerre pour l'indépendance nationale, contribuant notamment au succès de la campagne historique de Diên Biên Phu.

VNA/CVN