France

La cathédrale de Nantes rouvre ses portes le 27 septembre, cinq ans après l'incendie

La cathédrale de Nantes rouvre ses portes samedi 27 septembre, plus de cinq ans après l'incendie volontaire de juillet 2020, qui avait provoqué de lourds dégâts sur l'édifice classé au titre des monuments historiques.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a tout juste cinq ans, la cathédrale de Nantes était frappée par un drame qui nous a tous bouleversés. En quelques heures, l'histoire a semblé se répéter dramatiquement, puisqu'après Notre-Dame de Paris, c'était Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes qui était gravement endommagée par les flammes. L'incendie du 18 juillet 2020 a détruit des trésors irremplaçables", a déclaré la ministre démissionnaire de la Culture, Rachida Dati, participant aux festivités organisées samedi en l'honneur de la réouverture.

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul était fermée au public depuis l'incendie. Les travaux de restauration ne sont cependant pas terminés, et doivent se poursuivre jusqu'en 2028.

"Pour rebâtir, il a fallu des méthodes nouvelles, à la hauteur du drame qui venait de se jouer. Déblayer, sécuriser, dépolluer, protéger, tout en projetant la cathédrale vers l'avenir. Chaque étape a représenté un défi", a salué Rachida Dati, qui s'exprimait depuis une tribune installée sur le parvis. "Partout où cela a été possible, le choix a été de restaurer à l'identique", a-t-elle rappelé.

Une longue bâche verte barrait encore la façade de la cathédrale, tendue devant la verrière détruite lors de l'incendie. Le sinistre avait notamment provoqué l'effondrement de l'orgue de tribune, la destruction du clavier de l'orgue de choeur, d'un tableau de 1836 d'Hippolyte Flandrin, et fragilisé des maçonneries.

Photo : AFP/VNA/CVN

La maire de Nantes, Johanna Rolland, a exprimé sa "joie de retrouver notre cathédrale, la joie de pouvoir bientôt pénétrer dans l'édifice, le bonheur des retrouvailles" cinq ans après le choc "indicible" et la "tristesse réelle" provoqués de l'incendie.

Les portes de la cathédrale s'ouvriront aux alentours de 19h00 pour le réveil de l'orgue et les vêpres. Des visites seront possibles à partir de dimanche matin.

L'évêque de Nantes, Mgr Laurent Percerou, a dit son "émotion" de retrouver la cathédrale "encore convalescente mais bien debout".

Les travaux, menés sous la maîtrise d'œuvre de Pascal Prunet, architecte en chef des monuments historiques, sont financés par l'Etat pour un montant à terme de 32 millions d'euros.

Des fouilles archéologiques menées à l'occasion des travaux ont mis au jour les fondations de l'ancienne nef et plusieurs sépultures.

Le 18 juillet 2020, trois foyers d'incendie avaient été allumés au sein de la cathédrale. Les soupçons s'étaient rapidement portés sur Emmanuel Abayisenga, bénévole rwandais, passé aux aveux une semaine plus tard. Il a été condamné en 2023 à quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel.

Emmanuel Abayisenga a été depuis renvoyé devant une cour d'assises où il sera jugé pour l'assassinat du père Olivier Maire en août 2021 en Vendée.

AFP/VNA/CVN