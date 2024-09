La cascade de Ban Giôc parmi les 21 plus belles du monde

Photo : Chu Hiêu/VNA/CVN

Selon Travel + Leisure, la cascade de Ban Giôc englobe une série de chutes d'eau à cheval sur la frontière entre le Vietnam et la Chine.

"Dans un spectacle époustouflant de puissance et de grandeur, l'eau coulant sans fin à travers des bassins, des niveaux et des falaises en forme de fer à cheval", décrit-il.

Cette reconnaissance intervient après que les visites touristiques de la zone pittoresque de la cascade de Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine) sont officiellement ouvertes aux visiteurs des deux pays depuis septembre 2023.

En plus d'être l'une des plus belles cascades du Vietnam, elle est également l'une des plus grandes d'Asie du Sud-Est et l'une des quatre plus grandes du monde situées à la frontière de plusieurs pays.

VNA/CVN