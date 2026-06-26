La canicule, un ennemi sournois pour les chiens et les chats

Cléo halète, boit peu et s'énerve. Des signes qui pourraient sembler presque anodins mais en pleine canicule, c'est une course contre la montre pour éviter le coup de chaud qui pourrait être fatal à cette jeune chatte en surpoids.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Appelé d'urgence dans cet appartement en région parisienne, le vétérinaire Rodolphe Lesauvage lui prend sa température, vérifie qu'il n'y a pas d'autres pathologies, et lui fait une perfusion pour la réhydrater rapidement.

"Si on n'était pas intervenu et qu'on n'avait pas expliqué à la dame la prévention sur ce type de chat, il était fort probable que dans les prochaines 24 heures sa température continue d'augmenter, son effort respiratoire continue d'augmenter et qu'il y ait des complications", explique ce vétérinaire du service Vetoadom.

Quand la température devient extrême, "on a des organes qui commencent à ne plus bien fonctionner, à être abîmés, on peut avoir des fortes diarrhées hémorragiques, une hémorragie abdominale, une crise cardiaque...", développe-t-il.

Depuis le début de cette vague de chaleur historique en France et dans une partie de l'Europe, les animaux comme les lapins, chevaux ou oiseaux sont en souffrance durant ces canicules qui sont amenées à se répéter avec le réchauffement climatique.

Chez le vétérinaire, les consultations se multiplient, surtout pour les chats d'habitude peu sujets au coup de chaud. "Pour les chats, c'est sur la durée après plusieurs jours de chaleur et une déshydratation progressive. Pour les chiens, on en voit surtout les deux premiers jours, après les gens prennent les bons réflexes", constate ce vétérinaire à domicile en Ile-de-France, une des neufs régions françaises qui ont connu jusqu'à 40°C et au-delà mercredi.

Le chien halète fortement, bave, a les gencives pâles, est désorienté... Il est victime d'un coup de chaleur qui arrive surtout en voiture et en promenade, notamment en ville où le béton peut atteindre les 60°C et brûler les coussinets de ses pattes.

L'urgence est de le refroidir dans un endroit frais, mouiller ses extrémités puis envelopper son corps dans une serviette humide et si la température ne baisse pas, consulter un vétérinaire.

"Mortel dans un cas sur deux"

Face à Goldy, cocker de 16 ans, M. Lesauvage lui pose un cathéter en l'accrochant à la lampe pour la réhydrater, lui fait prendre "un bain de pattes" dans un verre d'eau à température ambiante... "A domicile, je prends ce que je peux", sourit-il.

Malgré ces soins, le pronostic vital est sombre, le vétérinaire suspecte une défaillance des organes liée à la canicule ou une tumeur: elle est hospitalisée.

Mais de nombreux animaux décèdent avant même d'avoir vu un vétérinaire. Chiots et chatons, animaux obèses ou âgés, et ceux avec un nez écrasé (brachycéphales) sont particulièrement sensibles. "En un quart d'heure, un bouledogue peut mourir d'un coup de chaleur", prévient M. Lesauvage.

Rien qu'entre mecredi soir et jeudi matin, le numéro d'urgences vétérinaires 3115, dont fait partie Vetoadom, a constaté que "18,9% des animaux pris en urgence sont décédés, principalement des suites d'un coup de chaleur", soit "plus du double du taux de mortalité habituellement observé".

"Un coup de chaleur est mortel dans un cas sur deux", développe Suzy Valentin, vétérinaire à Versailles, près de Paris.

C'est ce qui a failli arriver à la chatte Chi, hospitalisée il y a deux ans. Sa maîtresse a eu une telle frayeur qu'elle réagit maintenant dès qu'il fait trop chaud: volets fermés, points d'eau dans plusieurs pièces, tapis réfrigérant et alimentation humide pour ses chats.

Lorsque Chi a commencé à respirer très vite, elle lui a mouillé les pattes et la tête avec un gant de toilette et l'a placée dans la seule pièce climatisée de l'appartement: le salon.

Grâce à ces bons réflexes, la chatte a retrouvé sa température corporelle, ce qu'a constaté le vétérinaire dès son arrivée.

Preuve que la majorité des cas ont lieu par "un manque de prévention". "J'ai travaillé en Corse", explique M. Lesauvage, et sur cette île méditerranéenne "il était très très rare de soigner un animal pour un coup de chaud, ils avaient l'habitude."

AFP/VNA/CVN