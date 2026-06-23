France : la chaleur gagne encore du terrain et les records tombent

Après des records de température lundi 22 juin et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi 23 juin dans le Nord-Ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge, un niveau jamais atteint.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cinq départements supplémentaires - Calvados, Eure, Manche, Seine-Maritime et Somme - basculent à la mi-journée dans le niveau d'alerte le plus élevé défini par Météo-France. Avec un total de 54 départements en vigilance rouge canicule et 35 autres en orange, plus de 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles.

Plusieurs grandes villes ont battu lundi 22 juin des records absolus de température : il a ainsi fait 40,9°C à Angers (Maine-et-Loire), 42°C à Saintes (Charente-Maritime) ou encore 41,9°C à Bordeaux (Gironde). La valeur la plus haute de la journée a été relevée à Châteaumeillant (Cher) avec 43,3°C.

"La température moyenne sur l'ensemble du pays devrait dépasser le record absolu de 29,4°C et pourrait atteindre 30°C en milieu de semaine", prévient Météo-France. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit présider dans la matinée une nouvelle cellule interministérielle de crise, au septième jour de la vague de chaleur.

"Durée encore incertaine"

À Rennes (Ille-et-Vilaine), où un record absolu de 40,6°C a été enregistré lundi 22 juin, la population s'adapte tant bien que mal.

Photo : AFP/VNA/CVN

Attablées sur un trottoir, devant une boulangerie, deux femmes prennent leur petit-déjeuner à l'ombre. "C'est vraiment impossible de manger à la maison", se lamente Chanel Magnani, 37 ans, cuisinière dans un Ehpad. "On a baissé tous les volets électriques, on a acheté des ventilos, mais malgré ça il fait hyper chaud".

Un pic à 41°C est attendu mardi 23 juin dans la capitale bretonne. "La population n'est pas habituée", explique le Pr Louis Soulat, chef des urgences de Rennes et membre du conseil d'administration du syndicat Samu-Urgences de France (SUDF).

Toutefois, les personnes âgées sont moins isolées qu'en période de vacances d'été, car "les voisins et l'entourage sont présents et nous permettent d'avoir des alertes précoces", poursuit-il.

Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité "exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003" qui avait fait près de 15.000 morts en France, "mais de durée encore incertaine", selon Météo-France.

Les populations vulnérables sont particulièrement exposées à ces fortes chaleurs. À Carpentras (Vaucluse), deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts lundi dans la voiture familiale.

La veille, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs. Au moins 13 personnes se sont par ailleurs noyées au cours du week-end en France.

"Les urgences tiennent"

Si la canicule provoque un bond de "30% à 40%" du nombre d'appels aux Samu-SAS - qui associe urgentistes et médecine de ville -, "les urgences tiennent", selon des représentants d'urgentistes.

Ils s'inquiètent néanmoins de la durée de cette canicule : "au début l'organisme encaisse", mais probablement que d'ici mercredi 24 juin, "il y aura plus de décompensations psychiatriques, de problèmes de diabète, d'insuffisance cardiaque, d'insuffisants rénaux...", alerte Louis Soulat.

L'épisode perturbe aussi fortement la vie scolaire puisque 1.352 écoles et collèges étaient fermés lundi (sur 60.000). Le ministre de l'Éducation nationale Édouard Geffray a assuré que "l'immense majorité" des élèves passeront à l'horaire prévu leur oral du baccalauréat qui se poursuit mardi 23 juin, en dépit de reports dans plusieurs académies.

À l'image de la France, une grande partie de l'Europe étouffe sous cette nouvelle vague de chaleur. Il s'agit de la deuxième en moins d'un mois à frapper l'ouest du continent.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur. Les prévisions officielles tablent sur un réchauffement moyen de 2,7°C en France d'ici à 2050.

AFP/VNA/CVN











