Séisme de magnitude 7,1 au Venezuela, immeubles effondrés à Caracas

Un séisme de magnitude 7,1, dont l'épicentre est proche de la capitale Caracas, a secoué mercredi 24 juin le Venezuela, a indiqué le United States Geological Survey (USGS), aucun bilan de potentielles victimes n'étant connu dans l'immédiat.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La secousse peu profonde survenue à 22h04 GMT, dont l'épicentre se situe près de Moron à quelque 200 km à l'ouest de Caracas, a été suivie de plusieurs répliques, selon l'USGS.

À Caracas, des photographes de l'AFP ont constaté l'organisation des secours autour d'immeubles effondrés. Des personnes sont sorties des décombres attachées sur des brancards, d'autres ont été conduites vers des ambulances.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles se sont effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz.

"Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz", a-t-il écrit sur X.

"Incroyable"

De nombreuses personnes se sont précipitées dans la rue hors des immeubles, selon des journalistes de l'AFP qui ont été les témoins de scènes de panique parmi la population.

"C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage (d'un centre commercial) et pas mal de choses sont tombées", raconte Heidi Romero, commerçante de 42 ans.

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle a dit avoir évacué par les escaliers ce centre commercial très fréquenté du quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

"Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible", a témoigné, une fois dans la rue, Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque.

Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale.

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait elle dans la chambre d'une sœur alitée quand le sol a commencé à trembler.

"L'intensité n'a cessé d'augmenter", a expliqué cette administratrice qui vit dans un quartier de classe moyenne situé sur les hauteurs de la capitale.

"J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir", a-t-elle témoigné.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.

Selon l'Unité de gestion des risques et désastres colombiens "il n'y a pas de risque de tsunami sur la côte caraïbe colombienne".

AFP/VNA/CVN