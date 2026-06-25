Message de condoléances suite au séisme au Venezuela

À la nouvelle du séisme du 24 juin qui a causé de lourdes pertes humaines et matérielles au Venezuela, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a adressé, le 25 juin, un message de condoléances à la présidente par intérim de la République bolivarienne du Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, ainsi qu'au gouvernement et au peuple vénézuéliens.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Venezuela a été frappé mercredi 24 juin par deux violents séismes de magnitude 7,2 et 7,5, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles à Caracas. Le bilan humain provisoire s'élève à 32 morts et plus de 700 blessés, la présidente par intérim a décrété l'état d'urgence.

Selon le service sismologique américain (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 a ébranlé le pays à 18h04 heure locale, à environ 200 km à l'ouest de Caracas, à une profondeur de près de 22 km.

Trente-neuf secondes plus tard, un second séisme encore plus puissant (magnitude 7,5) frappait à 45 km de là, suivi d'une vingtaine de répliques. L'USGS qualifie cet enchaînement de "double événement" et redoute une "catastrophe d'ampleur considérable".

À titre de comparaison, le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie en février 2023 était de magnitude 7,8. Plus de 50.000 personnes sont mortes dans la catastrophe.

VNA-AFP/VNA/CVN