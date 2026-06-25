La canicule s'étend encore, 50 millions de Français voient rouge

Plus de cinquante millions d'habitants en vigilance rouge : la canicule continue de s'étendre sur la France, qui s'apprête à vivre jeudi 25 juin une nouvelle journée suffocante, avant un début d'amélioration attendu en soirée, du moins sur la façade atlantique.

>> Dans les transports publics, un gilet rafraîchissant "aide bien" face à la canicule

>> France : les hôpitaux se préparent à l'arrivée des victimes de la chaleur

>> France : la chaleur gagne encore du terrain et les records tombent

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec 72 départements en vigilance rouge, jeudi 25 juin pourrait être le pic de l'épisode caniculaire que connaît la France depuis le début de semaine.

Les températures devraient à nouveau monter à des niveaux "exceptionnellement élevés", après avoir atteint jusqu'à 43,8°C à Palluau (Vendée) mercredi 24 juin, selon Météo-France.

Du Sud-Ouest au Nord-Est, 51,1 millions de Français sont jeudi 25 juin en vigilance rouge, dont 5,6 millions de personnes de 75 ans et plus, selon un décompte de l'AFP.

La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a lancé mercredi soir 24 juin sur France 2 un "cri du cœur" : "Je voudrais que tout le monde (...) se mobilise pour les personnes qui sont isolées. Si vous êtes vous-même à côté de quelqu'un qui est isolé, allez voir votre voisin, demandez-lui s'il va bien".

"L'impact de la chaleur arrive cinq à dix jours après le début de la canicule", a-t-elle également rappelé, alors que le pays vit jeudi 25 juin son cinquième jour consécutif de vigilance rouge.

Températures "jamais connues"

"C'est chiant. Il fait vraiment trop chaud", souffle Sarah, une Lensoise de 20 ans croisée mercredi soir 24 juin par l'AFP à Lille. "C'est insupportable, on prend des douches toutes les deux minutes", ajoute cette étudiante en école d'infirmière qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

À Strasbourg, dans la famille de Sophie, tout le monde dort depuis mardi soir 23 juin "en mode camping", dans la même chambre, pour bénéficier de l'unique climatiseur mobile.

"Avec 31 degrés dans l'appartement, c'est très compliqué. Le weekend dernier, je ne m'endormais pas avant 02h00 du matin", explique cette mère de 46 ans qui a aussi souhaité rester anonyme. "On s'organise comme on peut, mais j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps."

Chaque jour, la France plonge un peu plus dans l'inconnu. Avant l'épisode actuel, jamais plus de 20 départements n'avaient été placés simultanément en vigilance rouge canicule depuis la création de ce dispositif en 2004, dans le sillage de la canicule historique d'août 2003.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mercredi 24 juin a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, selon Météo-France, effaçant le précédent record seulement établi la veille.

"On n'est qu'au début de l'histoire", craint sur la Grand'Place de Lille Amandine Rogeau, 42 ans, qui s'inquiète de températures qu'elle n'a "jamais connues" mais qui pourraient devenir monnaie courante dans les années à venir.

Risque de feux de forêts

La préfecture du Pas-de-Calais a fait état mercredi soir 24 juin de trois décès "constatés à domicile, pour lesquels la canicule est susceptible d'avoir eu un effet".

Les températures entraînent aussi un épisode de pollution à l'ozone dans plusieurs départements du Nord, de l'Est et de l'Ouest du pays, placés en niveau d'alerte mercredi 24 juin et jeudi 25 juin. Les préfectures y ont réduit la vitesse autorisée sur les routes.

Pour la première fois de l'année, deux départements, la Haute-Garonne et les Deux-Sèvres, ont basculé mercredi 24 juin en "danger très élevé" de feux de forêts.

Accusé de n'avoir pas suffisamment anticipé une telle crise climatique, le Premier ministre Sébastien Lecornu a fait valoir mercredi soir 24 juin dans Le Parisien le bilan d'Emmanuel Macron, qui a permis selon lui "un rattrapage" dans l'entretien des bâtiments publics, après des "décennies de sous-investissement" qui ont conduit à un "retard manifeste".

Photo : AFP/VNA/CVN

Sur la façade ouest, une dizaine de départements pourraient être rétrogradés en vigilance orange canicule jeudi soir 25 juin, selon Météo-France.

Mais ces départements pourraient ne pas être au bout de leurs peines, puisqu'ils pourraient alors subir des orages "parfois forts accompagnés notamment de grêle et de fortes rafales".

Et la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, de prévenir mercredi 24 juin sur France Inter : s'il est possible que la France connaisse "une pause relative" de la canicule la semaine prochaine, "Météo-France nous indique qu'il y a de fortes probabilités pour que, à partir de la semaine d'après, nous revenions à des chaleurs extrêmes".

AFP/VNA/CVN