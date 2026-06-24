France

Canicule : 68.000 foyers privés d'électricité dans le Finistère

Environ 68.000 foyers sont privés d'électricité mercredi matin 24 juin dans le sud du Finistère, en raison d'un incident lié à la chaleur sur un transformateur du réseau RTE, a annoncé la préfecture.

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Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

"L'origine de l'incident est accidentelle et liée aux fortes chaleurs actuellement observées. Cet incident n'a fait aucun blessé", a déclaré la préfecture dans un communiqué. Mais aucun rétablissement complet n'est attendu avant la fin de journée, au plus tôt.

Le Finistère fait partie des 58 départements français placés mercredi 24 juin en vigilance rouge canicule. Tard mardi soir 23 juin, jusqu'à 106.000 clients du réseau électrique français, ont été privés d'électricité.

"À la suite de l'incident survenu mardi à 21h sur un transformateur RTE" sur la commune d'Ergué-Gabéric, près de Quimper, "les opérations de sécurisation et de rétablissement de l'électricité se poursuivent dans le sud-ouest du Finistère", a précisé la préfecture.

Les équipes de RTE et d'Enedis, qui gèrent le réseau électrique français, ont été mobilisées toute la nuit et travaillent à "un rétablissement progressif et le plus rapide possible", a encore expliqué la préfecture.

"Pour des raisons techniques, RTE ne pourra pas raccorder les foyers concernés dans le courant de la journée; les raccordements interviendront, au plus tôt, en fin de journée", a-t-elle souligné, les EHPAD privés affectés "bénéficieront de groupes électrogènes".

La préfecture du Finistère pilote une cellule de crise départementale. Les maires des communes touchées ont été "informés personnellement" de l'évolution de la situation, a souligné la préfecture.

AFP/VNA/CVN



