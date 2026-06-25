Double séisme au Venezuela : bilan provisoire de 32 morts et plus de 700 blessés selon les autorités, l'état d'urgence décrété

Le Venezuela a été frappé mercredi 24 juin par deux violents séismes de magnitude 7,2 et 7,5, provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles à Caracas. Le bilan humain provisoire s'élève à 32 morts et plus de 700 blessés, la présidente par intérim a décrété l'état d'urgence.

>> Séisme de magnitude 7,1 au Venezuela, immeubles effondrés à Caracas

Photo : AFP/VNA/CVN

Deux séismes d’une rare violence ont frappé le Venezuela ce mercredi 24 juin, semant la panique dans la capitale Caracas et provoquant l'effondrement de plusieurs immeubles. Un bilan provisoire de 32 morts a été annoncé par les autorités. Plus de 700 personnes sont blessées. De leur côté, les autorités américaines redoutent un lourd bilan humain.

Selon le service sismologique américain (USGS), une première secousse de magnitude 7,2 a ébranlé le pays à 18h04 heure locale, à environ 200 kilomètres à l'ouest de Caracas, à une profondeur de près de 22 kilomètres.

Trente-neuf secondes plus tard, un second séisme encore plus puissant (magnitude 7,5) frappait à 45 kilomètres de là, suivi d'une vingtaine de répliques. L'USGS qualifie cet enchaînement de "double événement" et redoute une "catastrophe d'ampleur considérable".

À titre de comparaison, le séisme qui a frappé la Syrie et la Turquie en février 2023 était de magnitude 7,8. Plus de 50.000 personnes sont mortes dans la catastrophe.

Scènes de chaos dans la capitale

Sur place, les journalistes de l'AFP ont été témoins de scènes de dévastation. Dans le quartier d'Altamira, un immeuble de 22 étages s'est entièrement effondré. Des secouristes s'affairaient autour des décombres, en sortant des blessés sur des brancards, tandis que des proches, en larmes, criaient les noms de leurs disparus. "Nous avons besoin de lampes torches", implorait un bénévole à la nuit tombée.

Photo : AFP/VNA/CVN

De nombreux habitants, trop effrayés pour rentrer chez eux, ont passé la soirée dans la rue, craignant de nouvelles répliques. "C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré", a témoigné Heidi Romero, une commerçante de 42 ans, qui se trouvait au dernier étage d'un centre commercial du quartier au moment des secousses. Des coupures d'électricité ont été signalées dans plusieurs quartiers, et de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre.

État d'urgence décrété

La présidente par intérim Delcy Rodriguez a déclaré l'état d'urgence et annoncé la fermeture de l'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, en raison de "graves dommages".

Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, a confirmé l'effondrement de plusieurs immeubles dans la capitale et ordonné la coupure de l'alimentation en gaz pour prévenir tout risque d'accident. Les secousses ont par ailleurs été ressenties jusqu'à Bogotá, en Colombie, à plus de 1.000 kilomètres à vol d'oiseau.

AFP/VNA/CVN