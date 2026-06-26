Double séisme

L'ONU réclame un "effort collectif massif" pour aider le Venezuela

Le secrétaire général adjoint des Nations unies aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, Tom Fletcher, a annoncé, jeudi 25 juin, que l'ONU est "pleinement mobilisée" après le double séisme meurtrier qui a frappé le Venezuela, et jugé que la situation réclamait un "effort collectif massif" pour aider ce pays.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes pleinement mobilisés pour soutenir la population du Venezuela (...). Les prochains jours nécessiteront un effort collectif massif, afin d'appuyer la réponse dirigée par le gouvernement et d'aider les communautés touchées", a déclaré M. Fletcher dans un communiqué.

Sur place, le Bureau des Nations unies pour les affaires humanitaires (OCHA) "coordonne le déploiement rapide" d'équipes de recherche et de sauvetage en milieu urbain. "Je déploie également une équipe d'intervention rapide pour renforcer le personnel d'OCHA dans le pays", a-t-il ajouté.

Au moins 164 personnes ont trouvé la mort et 971 ont été blessées suite aux deux violents séismes qui ont frappé le Venezuela, a annoncé jeudi 25 juin la présidente par intérim, Delcy Rodriguez dans un bilan provisoire.

Deux puissants séismes ont secoué mercredi 24 juin, le Venezuela. Une première secousse de magnitude 7,2, suivie d'une deuxième de magnitude 7,5.

APS/VNA/CVN