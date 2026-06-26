Pays-Bas : alerte rouge inédite due à la chaleur

L'Institut météorologique des Pays-Bas a émis pour la première fois une alerte rouge à cause de la chaleur, qui sera en vigueur vendredi 26 juin dans une grande partie du pays.

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Photo : VNA/CVN

Les températures pourraient localement atteindre 40 degrés vendredi 26 juin, selon l'Institut, qui alerte que "la situation est dangereuse ; suivez les consignes du gouvernement et des services d'urgence".

L'alerte rouge concernera huit des douze provinces du pays. Le Nord et la Zélande, au Sud, restent en alerte orange.

"L'indice de chaleur atteindra 9 à 10 dans l'après-midi", a indiqué l'institut sur son site.

Ce plan national face à la canicule sera en vigueur jusqu'à samedi 27 juin au moins.

En raison des températures élevées, la compagnie ferroviaire néerlandaise NS a appliqué depuis mercredi un horaire réduit sur plusieurs lignes, jusqu'à samedi au moins.

Le ministère de l'Infrastructure des Pays-Bas a quant à lui recommandé de ne prendre la route "qu'en cas de nécessité".

AFP/VNA/CVN